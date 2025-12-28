Переговоры Трампа и Зеленского продолжаются полтора часа

Оно поступило через полтора часа после того, как журналисты вошли в главный обеденный зал резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где в форме обеда проходят переговоры.

Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.