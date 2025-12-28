Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Трампа и Зеленского продолжаются полтора часа - РИА Новости, 28.12.2025
23:33 28.12.2025
Переговоры Трампа и Зеленского продолжаются полтора часа
Переговоры Трампа и Зеленского продолжаются полтора часа - РИА Новости, 28.12.2025
Переговоры Трампа и Зеленского продолжаются полтора часа
Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продолжаются полтора часа, следует из сообщений пресс-пула Белого дома. РИА Новости, 28.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
сша
украина
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Украина
Переговоры Трампа и Зеленского продолжаются полтора часа

Переговоры Трампа и Зеленского во Флориде продолжается полтора часа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продолжаются полтора часа, следует из сообщений пресс-пула Белого дома.
"Пул всё еще находится в Мар-а-Лаго. Информации о времени нет, но встреча Трампа и Зеленского продолжается", - говорится в сообщении пула.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским
Вчера, 23:05
Оно поступило через полтора часа после того, как журналисты вошли в главный обеденный зал резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где в форме обеда проходят переговоры.
С американской стороны, как сообщил пул Белого дома, помимо Трампа, на переговорах присутствуют замглавы администрации Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, зять американского лидера Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Перед ней президент США провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговору подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп назвал тупым вопрос журналиста о роли США в гарантиях Украине
Вчера, 22:53
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Россия серьезно настроена на украинское урегулирование, заявил Трамп
Вчера, 21:41
 
