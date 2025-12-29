https://ria.ru/20251229/peregovory-2065257200.html
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет - РИА Новости, 29.12.2025
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет
Президент США Дональд Трамп заявил, что в американскую рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:22:00+03:00
2025-12-29T01:22:00+03:00
2025-12-29T01:22:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
стив уиткофф
марко рубио
мирный план сша по украине
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065257059.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио, мирный план сша по украине, пит хегсет
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Мирный план США по Украине, Пит Хегсет
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет
Трамп: в рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет