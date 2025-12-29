Рейтинг@Mail.ru
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет - РИА Новости, 29.12.2025
01:22 29.12.2025
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет
Президент США Дональд Трамп заявил, что в американскую рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф,... РИА Новости, 29.12.2025
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет

Трамп: в рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в американскую рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет.
"Итак, в состав рабочей группы войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, (председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн - ред.) Кейн, Марко Рубио и еще несколько человек, которых мы собираемся привлечь к работе. Я думаю, Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе", - заявил Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским
