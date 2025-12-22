Рейтинг@Mail.ru
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ssha-2063966114.html
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон - РИА Новости, 22.12.2025
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон
Власти США сохраняют своих военных в Сирии, чтобы те погибали, давая Вашингтону повод проводить военные действия, уверен консервативный американский журналист... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T22:25:00+03:00
2025-12-22T22:25:00+03:00
в мире
сша
сирия
вашингтон (штат)
такер карлсон
мэтт гетц
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_d4a79dd3f6ede6e20b721673b874c80d.jpg
https://ria.ru/20251222/ssha-2063963811.html
https://ria.ru/20251219/karlson-2063114607.html
сша
сирия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f9fc91e6a05aac87cae1ac12daf25c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия, вашингтон (штат), такер карлсон, мэтт гетц, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Вашингтон (штат), Такер Карлсон, Мэтт Гетц, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон

Карлсон уверен, что США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Власти США сохраняют своих военных в Сирии, чтобы те погибали, давая Вашингтону повод проводить военные действия, уверен консервативный американский журналист Такер Карлсон.
Экс-конгрессмен Мэтт Гетц сказал Карлсону в интервью, что разумные люди в США задаются вопросом, почему американские военные до сих пор находятся в Сирии, и что они там делают.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Журналист Карлсон рассказал о ненависти к белому населению в США
Вчера, 21:44
"Так мы можем терять солдат. Вот почему… я верю, что это правда", - заявил в ответ Карлсон.
По словам Карлсона, он согласен с утверждением, что гибель американских военных в Сирии позволяет властям развязывать военные действия, а также усиливать эмоциональную приверженность этим шагам у населения США.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
После гибели американских военных президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило 20 декабря, что военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в ходе ударов в Сирии по террористам.
По данным телеканала NBC News, удары США в Сирии по целям террористической группировки могут проводиться в течение нескольких недель или месяца.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
19 декабря, 09:30
 
В миреСШАСирияВашингтон (штат)Такер КарлсонМэтт ГетцПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала