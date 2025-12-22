https://ria.ru/20251222/ssha-2063966114.html
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон - РИА Новости, 22.12.2025
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон
Власти США сохраняют своих военных в Сирии, чтобы те погибали, давая Вашингтону повод проводить военные действия, уверен консервативный американский журналист... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T22:25:00+03:00
2025-12-22T22:25:00+03:00
2025-12-22T22:25:00+03:00
в мире
сша
сирия
вашингтон (штат)
такер карлсон
мэтт гетц
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_d4a79dd3f6ede6e20b721673b874c80d.jpg
https://ria.ru/20251222/ssha-2063963811.html
https://ria.ru/20251219/karlson-2063114607.html
сша
сирия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f9fc91e6a05aac87cae1ac12daf25c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, вашингтон (штат), такер карлсон, мэтт гетц, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Вашингтон (штат), Такер Карлсон, Мэтт Гетц, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон
Карлсон уверен, что США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Власти США сохраняют своих военных в Сирии, чтобы те погибали, давая Вашингтону повод проводить военные действия, уверен консервативный американский журналист Такер Карлсон.
Экс-конгрессмен Мэтт Гетц
сказал Карлсону
в интервью, что разумные люди в США
задаются вопросом, почему американские военные до сих пор находятся в Сирии
, и что они там делают.
"Так мы можем терять солдат. Вот почему… я верю, что это правда", - заявил в ответ Карлсон.
По словам Карлсона, он согласен с утверждением, что гибель американских военных в Сирии позволяет властям развязывать военные действия, а также усиливать эмоциональную приверженность этим шагам у населения США.
Ранее Пентагон
сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире
, трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет
сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
После гибели американских военных президент США Дональд Трамп
сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило 20 декабря, что военные силы США и Иордании
поразили более 70 целей группировки ИГ (запрещенная в РФ
террористическая организация) в ходе ударов в Сирии по террористам.
По данным телеканала NBC News, удары США в Сирии по целям террористической группировки могут проводиться в течение нескольких недель или месяца.