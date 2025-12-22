США держат американских военных в Сирии, чтобы те погибали, уверен Карлсон

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Власти США сохраняют своих военных в Сирии, чтобы те погибали, давая Вашингтону повод проводить военные действия, уверен консервативный американский журналист Такер Карлсон.

"Так мы можем терять солдат. Вот почему… я верю, что это правда", - заявил в ответ Карлсон.

По словам Карлсона, он согласен с утверждением, что гибель американских военных в Сирии позволяет властям развязывать военные действия, а также усиливать эмоциональную приверженность этим шагам у населения США.

Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в результате нападения в сирийской Пальмире , трое пострадали. В ходе нападения был убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.

После гибели американских военных президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило 20 декабря, что военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в ходе ударов в Сирии по террористам.