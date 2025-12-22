Рейтинг@Mail.ru
Трамп перед брифингом разведки отправился играть в гольф - РИА Новости, 22.12.2025
21:21 22.12.2025
Трамп перед брифингом разведки отправился играть в гольф
Трамп перед брифингом разведки отправился играть в гольф
Трамп перед брифингом разведки отправился играть в гольф

Дональд Трамп с внучкой играет в гольф
Дональд Трамп с внучкой играет в гольф
Дональд Трамп с внучкой играет в гольф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед брифингом разведки и совместным с министром войны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио объявлением отправился играть в гольф, сообщает его пресс-пул.
"Кортеж президента прибыл в международный гольф-клуб Трампа", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ рассказали, сколько спонсоров Трампа получили привилегии
Вчера, 21:10
Гольф-клуб находится в Палм-Бич недалеко от имения Трампа.
Согласно расписанию американского лидера, он выступит с заявлением в 16.30 (00.30 мск вторника) из своей резиденции в Палм-Бич в штате Флорида. Там будут присутствовать министр войны Пит Хегсет, глава ВМС Джон Фелан, а также госсекретарь Марко Рубио. По данным агентства Рейтер, заявление касается кораблестроения. За час до этого президенту проведут закрытый брифинг по разведке.
Заявление президента прозвучит на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы. Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Угроза прозвучала на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины
30 ноября, 18:57
 
Заголовок открываемого материала