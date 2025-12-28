Дрисколл не был на встрече с Зеленским

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Министра армии США Дэниела Дрисколла, который был активным участником переговоров по украинскому урегулированию, но затем якобы впал в немилость главы Пентагона Пита Хегсета, не было на встрече президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, обнаружило РИА Новости.

Дрисколл представлял Киеву американский план по урегулированию. По данным американских СМИ, он встречался Зеленским в ноябре. В Киеве, по той же информации, он обещал, что США гарантируют Украине безопасность и "самую высокотехнологичную демилитаризованную зону" за выход ВСУ из Донбасса . Дрисколл присутствовал на трехсторонних консультациях между Россией , США и Украиной в ОАЭ в конце ноября.

Продемократический телеканал CNN, активно освещающий якобы имеющиеся разногласия внутри администрации, которые Белый дом последовательно отрицает, сообщал, что Дрисколла внутри администрации обсуждали как возможную замену Хегсету на посту министра войны. Дрисколл заявил журналистам об отсутствии амбиций подсиживать шефа. СМИ писали о чрезвычайном доверии министру армии в Белом доме. Источники сообщали, что Дрисколл был соседом по комнате нынешнего вице-президента Джей-Ди Вэнса в общежитии юрфака Йеля

В середине декабря западные СМИ сообщали, что Хегсет отстранил Дрискола от переговоров по Украине, испугавшись, что тот выходит за рамки полномочий.

Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде . Перед ней президент США провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным

В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговору подключатся европейские лидеры.

Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.