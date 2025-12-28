Рейтинг@Mail.ru
Дрисколл не был на встрече с Зеленским - РИА Новости, 28.12.2025
23:35 28.12.2025
Дрисколл не был на встрече с Зеленским
Дрисколл не был на встрече с Зеленским
Министра армии США Дэниела Дрисколла, который был активным участником переговоров по украинскому урегулированию, но затем якобы впал в немилость главы Пентагона
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Министра армии США Дэниела Дрисколла, который был активным участником переговоров по украинскому урегулированию, но затем якобы впал в немилость главы Пентагона Пита Хегсета, не было на встрече президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, обнаружило РИА Новости.
Дрисколл представлял Киеву американский план по урегулированию. По данным американских СМИ, он встречался Зеленским в ноябре. В Киеве, по той же информации, он обещал, что США гарантируют Украине безопасность и "самую высокотехнологичную демилитаризованную зону" за выход ВСУ из Донбасса. Дрисколл присутствовал на трехсторонних консультациях между Россией, США и Украиной в ОАЭ в конце ноября.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ожидания Зеленского о поддержке Трампа не оправдались, пишет FT
Вчера, 23:20
С американской стороны, как сообщил пул Белого дома, помимо Трампа, на переговорах присутствуют замглавы администрации Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, зять американского лидера Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Нет Дрисколла и на фото с мероприятия.
Продемократический телеканал CNN, активно освещающий якобы имеющиеся разногласия внутри администрации, которые Белый дом последовательно отрицает, сообщал, что Дрисколла внутри администрации обсуждали как возможную замену Хегсету на посту министра войны. Дрисколл заявил журналистам об отсутствии амбиций подсиживать шефа. СМИ писали о чрезвычайном доверии министру армии в Белом доме. Источники сообщали, что Дрисколл был соседом по комнате нынешнего вице-президента Джей-Ди Вэнса в общежитии юрфака Йеля.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп пошутил о коррупции на встрече с Зеленским
Вчера, 23:05
В середине декабря западные СМИ сообщали, что Хегсет отстранил Дрискола от переговоров по Украине, испугавшись, что тот выходит за рамки полномочий.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Перед ней президент США провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговору подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным
Вчера, 23:00
 
