СМИ рассказали, чему будет посвящено заявление Трампа - РИА Новости, 22.12.2025
19:08 22.12.2025
СМИ рассказали, чему будет посвящено заявление Трампа
Заявление президента США Дональда Трампа, которое ожидается в ночь с понедельника на вторник по московскому времени, будет посвящено кораблестроению
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
марко рубио
сша
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Марко Рубио
СМИ рассказали, чему будет посвящено заявление Трампа

Reuters: заявление Трампа, Хегсета и Рубио будет посвящено кораблестроению

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа, которое ожидается в ночь с понедельника на вторник по московскому времени, будет посвящено кораблестроению, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома.
Согласно расписанию американского лидера, он выступит с заявлением в 16.30 (00.30 мск вторника) из своей резиденции в Палм-Бич в штате Флорида. Там будут присутствовать министр войны Пит Хегсет, глава ВМС Джон Фелан, а также госсекретарь Марко Рубио.
"Трамп и Хегсет выступят в понедельник с заявлением на тему кораблестроения", - пишет издание.
Заявление президента прозвучит на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы. Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Угроза прозвучала на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМарко Рубио
 
 
