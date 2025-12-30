Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху объявил о решении вручить Трампу Премию Израиля
01:28 30.12.2025 (обновлено: 11:02 30.12.2025)
Нетаньяху объявил о решении вручить Трампу Премию Израиля
в мире, израиль, сша, флорида, биньямин нетаньяху, дональд трамп, марко рубио
В мире, Израиль, США, Флорида, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Марко Рубио
© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что президент США Дональд Трамп получит Премию Израиля, которая является самой престижной наградой еврейского государства и ранее не вручалась иностранным гражданам.
"Премьер-министр Нетаньяху и министр образования Йоав Киш объявили президенту США Трампу о своем решении наградить его Премией Израиля за уникальный вклад в еврейский народ", - говорится в сообщении, которое распространила канцелярия Нетаньяху во время его встречи с Трампом.
В понедельник Нетаньяху провел встречи во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио и министром войны Питом Хегсетом.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США и Израиль пришли к согласию по большинству вопросов, заявил Трамп
Вчера, 23:57
 
В миреИзраильСШАФлоридаБиньямин НетаньяхуДональд ТрампМарко Рубио
 
 
