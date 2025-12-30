https://ria.ru/20251230/netanjahu-2065540133.html
Нетаньяху объявил о решении вручить Трампу Премию Израиля
Нетаньяху объявил о решении вручить Трампу Премию Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что президент США Дональд Трамп получит Премию Израиля, которая является самой престижной наградой еврейского... РИА Новости, 30.12.2025
