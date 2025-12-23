https://ria.ru/20251223/ssha-2063994342.html
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане
США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, один человек убит, сообщило Южное командование... РИА Новости, 23.12.2025
Удар по судну в Тихом океане
Американские военные атаковали судно в Тихом океане в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, сообщило Южное командование армии страны.
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане, один человек убит