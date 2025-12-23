Рейтинг@Mail.ru
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане - РИА Новости, 23.12.2025
06:46 23.12.2025 (обновлено: 10:03 23.12.2025)
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане
США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, один человек убит, сообщило Южное командование... РИА Новости, 23.12.2025
2025
Удар по судну в Тихом океане
Американские военные атаковали судно в Тихом океане в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, сообщило Южное командование армии страны.
США нанесли новый удар по судну в Тихом океане

США нанесли новый удар по судну в Тихом океане, один человек убит

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, один человек убит, сообщило Южное командование ВС США.
"Двадцать второго декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков", - говорится в заявлении командования в соцсети Х.
Отмечается, что в ходе операции был убит один "мужчина-наркотеррорист", при этом никто из американских военнослужащих не пострадал.
