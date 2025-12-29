Трамп не назвал Вэнса, говоря о составе переговорщиков по Украине

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса, говоря о составе переговорщиков со стороны Вашингтона в урегулировании украинского конфликта.

"И они могут добавить одного-двух человек", - отметил американский лидер.

При этом глава Белого дома не указал на Вэнса, которого также не было в Мар-а-Лаго на встрече Трампа и других представителей администрации США с Зеленским.