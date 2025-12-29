Трамп не назвал Вэнса, говоря о составе переговорщиков по Украине

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса, говоря о составе переговорщиков со стороны Вашингтона в урегулировании украинского конфликта.
В ходе общения с журналистами по итогам встречи с Владимиром Зеленским главу Белого дома спросили, кто со стороны американской администрации будет представлять США в рабочей группе по вопросам украинского урегулирования.
В ответ Трамп перечислил имена спецпосланника Стива Уиткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета.
"И они могут добавить одного-двух человек", - отметил американский лидер.
При этом глава Белого дома не указал на Вэнса, которого также не было в Мар-а-Лаго на встрече Трампа и других представителей администрации США с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.