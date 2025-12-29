Рейтинг@Mail.ru
Трамп не назвал Вэнса, говоря о составе переговорщиков по Украине
05:50 29.12.2025
Трамп не назвал Вэнса, говоря о составе переговорщиков по Украине
Трамп не назвал Вэнса, говоря о составе переговорщиков по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп не назвал Вэнса, говоря о составе переговорщиков по Украине
Президент США Дональд Трамп не упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса, говоря о составе переговорщиков со стороны Вашингтона в урегулировании... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, министерство обороны сша, мирный план сша по украине, украина
В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине, Украина
Трамп не назвал Вэнса, говоря о составе переговорщиков по Украине

Трамп не упомянул вице-президента Вэнса, говоря о переговорщиках по Украине

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса, говоря о составе переговорщиков со стороны Вашингтона в урегулировании украинского конфликта.
В ходе общения с журналистами по итогам встречи с Владимиром Зеленским главу Белого дома спросили, кто со стороны американской администрации будет представлять США в рабочей группе по вопросам украинского урегулирования.
Владимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас
02:37
В ответ Трамп перечислил имена спецпосланника Стива Уиткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета.
"И они могут добавить одного-двух человек", - отметил американский лидер.
При этом глава Белого дома не указал на Вэнса, которого также не было в Мар-а-Лаго на встрече Трампа и других представителей администрации США с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В американскую рабочую группу по Украине войдут Уиткофф, Рубио и Хегсет
01:22
 
В миреСШАВашингтон (штат)ФлоридаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффМинистерство обороны СШАМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
