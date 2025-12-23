США нанесли удар по судну в Тихом океане

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские военные атаковали судно в Тихом океане в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, сообщило Южное командование армии страны.
«
"Двадцать второго декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах", — говорится в сообщении в соцсети Х.
Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, пишут СМИ
22 декабря, 04:40
По данным ведомства, разведданные подтвердили, что судно двигалось по маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту запрещенных веществ.
В Южном командовании уточнили, что в ходе операции убили "мужчину-наркотеррориста". Никто из американских военнослужащих не пострадал.
За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения судов, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет
27 ноября, 00:46