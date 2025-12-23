США нанесли удар по судну в Тихом океане

«

"Двадцать второго декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах", — говорится в сообщении в соцсети Х.