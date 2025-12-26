Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о "смертоносном ударе" по ИГИЛ* в Нигерии
02:09 26.12.2025 (обновлено: 07:40 26.12.2025)
Трамп заявил о "смертоносном ударе" по ИГИЛ* в Нигерии
Трамп заявил о "смертоносном ударе" по ИГИЛ* в Нигерии - РИА Новости, 26.12.2025
Трамп заявил о "смертоносном ударе" по ИГИЛ* в Нигерии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли "смертоносный удар" по террористам ИГИЛ* в северно-западной Нигерии. РИА Новости, 26.12.2025
в мире, сша, россия, нигерия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Нигерия, Дональд Трамп
Трамп заявил о "смертоносном ударе" по ИГИЛ* в Нигерии

Трамп заявил о смертоносном ударе по ИГИЛ в северо-западной Нигерии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли "смертоносный удар" по террористам ИГИЛ* в северно-западной Нигерии.
«
"Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии, которые на протяжении длительного времени совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия", — написал он в соцсети Truth Social.
Африканское командование ВС США подтвердило, что американские военные нанесли удар по объектам ИГ* на территории этой страны. По данным Reuters, атака проводилась в штате Сокото. В результате были уничтожены "несколько террористов".
Изначально в заявлении Пентагона утверждалось, что операцию провели по запросу правительства Нигерии. Однако впоследствии эта информация из заявления ведомства исчезла.
Власти самой Нигерии подтвердили факт нанесения ударов в целях "противодействия угрозе терроризма".
Местная газета Daily Trust сообщила, что в городе Джабо в штате Сокото, где проводилась операция, упало "взрывное устройство", которое загорелось. Место происшествия немедленно оцепили солдаты. По информации газеты, никто не пострадал, но некоторые жители отказались возвращаться в свои дома, опасаясь повторного взрыва.
При этом глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал новые действия против террористов.
"Президент ясно дал понять в прошлом месяце: убийства невинных христиан в Нигерии (и в других местах) должны прекратиться. Военное министерство всегда готово, и ИГИЛ узнало об этом сегодня ночью, в Рождество. Дальше — больше", — написал министр войны в соцсети X.
В ноябре Трамп не исключил отправку военных в Нигерию либо нанесение воздушных ударов по территории страны в целях борьбы с террористами, которым правительство западноафриканской страны якобы не может ничего противопоставить.
В октябре американский сенатор Тед Круз обвинил правительство Нигерии в потворстве убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства.
В офисе президента Нигерии в ответ на слова Трампа отметили, что от рук террористов в 2025 году погибли менее 1800 нигерийцев, что в пять раз меньше, чем в 2015-м.
* Запрещенная в России террористическая организация
