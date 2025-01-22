https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html

Биография Валентины Талызиной

Биография Валентины Талызиной - РИА Новости, 22.01.2025

Биография Валентины Талызиной

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:53:00+03:00

2025-01-22T01:53:00+03:00

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справки

омск

валентина талызина

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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске.В 1952-1954 годах училась в Омском сельскохозяйственном институте.В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.C 1958 года – актриса Государственного академического театра имени Моссовета.Играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие" Максима Горького (Ксения), "Царствие земное" (Мэртл) Теннесси Уильямса, "Царская охота" Леонида Зорина (Екатерина II), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольда Брехта (Анна Фирлинг), "Мораль пани Дульской" (Пани Дульская) Габриелы Запольской, "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (Анна Антоновна) и др.В текущем репертуаре Театра Моссовета Валентина Талызина играет графиню Анну Федотовну в постановке "Пиковая дама" по одноименной повести Александра Пушкина и Мурзавецкую в спектакле "Волки и овцы" Александра Островского.Всего на сцене театра имени Моссовета актриса исполнила более 40 ролей.В других театрах Валентина Талызина исполняла роль в известной в 1980 году постановке "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской в Студенческом театре МГУ.Она также сыграла Софью Андреевну в спектакле по пьесе Сергея Коковкина "Миссис Лев" и Антонину Павловну в постановке "Событие" по Владимиру Набокову на сцене театра "Школа современной пьесы". Была занята в постановке Андрея Житинкина по пьесе "Двое с большой дороги" Виктора Мережко.Валентина Талызина известна и как чтица. В ее репертуаре – композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она является автором литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". В числе ее наиболее значительных работ роли в фильмах "Зигзаг удачи" (1968) и "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975) Эльдара Рязанова, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Женитьба" (1977) Виталия Мельникова, "Непрофессионалы" (1985) Сергея Бодрова, "Гений" (1991) Виктора Титова, сериале "Петербургские тайны" (1994-1998) и др.В 2000-х годах Валентина Талызина играла главные роли в сериалах "Линии судьбы" (2003), "Городской романс" (2006), "Расплата за грехи" (2006-2007), "На пути к сердцу" (2007), "Срочно в номер" (2007, 2008, 2011), "Знак истинного пути" (2012), а также роли в сериалах "Достоевский" (2010) и "Откровения" (2011), фильмах "Операция "Эники-Беники" (2004), "Джоник" (2006), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Рейдер" (2010), "Старинные часы" (2011) и др.Среди ее киноработ последних лет – роли в фильмах и сериалах "Маруся. Трудные взрослые" (2019), "Про Лельку и Миньку" (2020), "Лето в городе" (2023).Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей.Ее голос звучит в любимом зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.Талызина также имеет большой опыт озвучивания фильмов. Помимо героини Барбары Брыльски в "Иронии судьбы...", она озвучила Лилиту Озолиню в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), ее голосом говорят героини Элеоноры Зубковой в картине "ТАСС уполномочен заявить" (1984), Ларисы Гузеевой в фильме "В той области небес" (1992). В 2006 году Талызина вновь "отдала" свой голос героине Барбары Брыльски в мюзикле "1-й скорый".Актриса является сценаристом документального историко-биографического фильма "Женщины в жизни Ивана Бунина" (1994).Автор биографической книги "Мои пригорки, ручейки" (2012).Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Народная артистка РСФСР (1985).Награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017). Дважды лауреат кинопремии "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" – за 2004 год за исполнение роли сериале "Линии судьбы" и за 2011 год за роль в сериале "Достоевский". Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим. Ее дочь Ксения – актриса Центрального академического Театра Российской Армии. Внучка Анастасия Талызина тоже стала актрисой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, омск, валентина талызина