https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html
Биография Валентины Талызиной
Биография Валентины Талызиной - РИА Новости, 22.01.2025
Биография Валентины Талызиной
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:53:00+03:00
2025-01-22T01:53:00+03:00
2025-01-22T01:53:00+03:00
справки
омск
валентина талызина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768984801_0:137:3078:1868_1920x0_80_0_0_168e74bdfa9178a3de42d29036d32f12.jpg
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске.В 1952-1954 годах училась в Омском сельскохозяйственном институте.В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.C 1958 года – актриса Государственного академического театра имени Моссовета.Играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие" Максима Горького (Ксения), "Царствие земное" (Мэртл) Теннесси Уильямса, "Царская охота" Леонида Зорина (Екатерина II), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольда Брехта (Анна Фирлинг), "Мораль пани Дульской" (Пани Дульская) Габриелы Запольской, "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (Анна Антоновна) и др.В текущем репертуаре Театра Моссовета Валентина Талызина играет графиню Анну Федотовну в постановке "Пиковая дама" по одноименной повести Александра Пушкина и Мурзавецкую в спектакле "Волки и овцы" Александра Островского.Всего на сцене театра имени Моссовета актриса исполнила более 40 ролей.В других театрах Валентина Талызина исполняла роль в известной в 1980 году постановке "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской в Студенческом театре МГУ.Она также сыграла Софью Андреевну в спектакле по пьесе Сергея Коковкина "Миссис Лев" и Антонину Павловну в постановке "Событие" по Владимиру Набокову на сцене театра "Школа современной пьесы". Была занята в постановке Андрея Житинкина по пьесе "Двое с большой дороги" Виктора Мережко.Валентина Талызина известна и как чтица. В ее репертуаре – композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она является автором литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". В числе ее наиболее значительных работ роли в фильмах "Зигзаг удачи" (1968) и "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975) Эльдара Рязанова, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Женитьба" (1977) Виталия Мельникова, "Непрофессионалы" (1985) Сергея Бодрова, "Гений" (1991) Виктора Титова, сериале "Петербургские тайны" (1994-1998) и др.В 2000-х годах Валентина Талызина играла главные роли в сериалах "Линии судьбы" (2003), "Городской романс" (2006), "Расплата за грехи" (2006-2007), "На пути к сердцу" (2007), "Срочно в номер" (2007, 2008, 2011), "Знак истинного пути" (2012), а также роли в сериалах "Достоевский" (2010) и "Откровения" (2011), фильмах "Операция "Эники-Беники" (2004), "Джоник" (2006), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Рейдер" (2010), "Старинные часы" (2011) и др.Среди ее киноработ последних лет – роли в фильмах и сериалах "Маруся. Трудные взрослые" (2019), "Про Лельку и Миньку" (2020), "Лето в городе" (2023).Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей.Ее голос звучит в любимом зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.Талызина также имеет большой опыт озвучивания фильмов. Помимо героини Барбары Брыльски в "Иронии судьбы...", она озвучила Лилиту Озолиню в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), ее голосом говорят героини Элеоноры Зубковой в картине "ТАСС уполномочен заявить" (1984), Ларисы Гузеевой в фильме "В той области небес" (1992). В 2006 году Талызина вновь "отдала" свой голос героине Барбары Брыльски в мюзикле "1-й скорый".Актриса является сценаристом документального историко-биографического фильма "Женщины в жизни Ивана Бунина" (1994).Автор биографической книги "Мои пригорки, ручейки" (2012).Член Союза кинематографистов Российской Федерации, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Народная артистка РСФСР (1985).Награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017). Дважды лауреат кинопремии "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" – за 2004 год за исполнение роли сериале "Линии судьбы" и за 2011 год за роль в сериале "Достоевский". Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим. Ее дочь Ксения – актриса Центрального академического Театра Российской Армии. Внучка Анастасия Талызина тоже стала актрисой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768984801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_870c6b1e97a20d84b4f2b5e9ec67ee58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, омск, валентина талызина
Справки, Омск, Валентина Талызина
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна Талызина родилась 22 января 1935 года
в городе Омске.
В 1952-1954 годах училась в Омском сельскохозяйственном институте.
В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.
C 1958 года
– актриса Государственного академического театра имени Моссовета.
Играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида), "Последняя жертва" (Юлия Тугина) и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" (Мигачева) Александра Островского, "Егор Булычов и другие" Максима Горького (Ксения), "Царствие земное" (Мэртл) Теннесси Уильямса, "Царская охота" Леонида Зорина (Екатерина II), "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольда Брехта (Анна Фирлинг), "Мораль пани Дульской" (Пани Дульская) Габриелы Запольской, "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (Анна Антоновна) и др.
В текущем репертуаре Театра Моссовета Валентина Талызина играет графиню Анну Федотовну в постановке "Пиковая дама" по одноименной повести Александра Пушкина и Мурзавецкую в спектакле "Волки и овцы" Александра Островского.
Всего на сцене театра имени Моссовета актриса исполнила более 40 ролей
.
В других театрах Валентина Талызина исполняла роль в известной в 1980 году постановке "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской в Студенческом театре МГУ.
Она также сыграла Софью Андреевну в спектакле по пьесе Сергея Коковкина "Миссис Лев" и Антонину Павловну в постановке "Событие" по Владимиру Набокову на сцене театра "Школа современной пьесы". Была занята в постановке Андрея Житинкина по пьесе "Двое с большой дороги" Виктора Мережко.
Валентина Талызина известна и как чтица. В ее репертуаре – композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она является автором литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".
В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". В числе ее наиболее значительных работ роли в фильмах "Зигзаг удачи" (1968) и "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975) Эльдара Рязанова, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Женитьба" (1977) Виталия Мельникова, "Непрофессионалы" (1985) Сергея Бодрова, "Гений" (1991) Виктора Титова, сериале "Петербургские тайны" (1994-1998) и др.
В 2000-х годах Валентина Талызина играла главные роли в сериалах "Линии судьбы" (2003), "Городской романс" (2006), "Расплата за грехи" (2006-2007), "На пути к сердцу" (2007), "Срочно в номер" (2007, 2008, 2011), "Знак истинного пути" (2012), а также роли в сериалах "Достоевский" (2010) и "Откровения" (2011), фильмах "Операция "Эники-Беники" (2004), "Джоник" (2006), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Рейдер" (2010), "Старинные часы" (2011) и др.
Среди ее киноработ последних лет – роли в фильмах и сериалах "Маруся. Трудные взрослые" (2019), "Про Лельку и Миньку" (2020), "Лето в городе" (2023
).
Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей
.
Ее голос звучит в любимом зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), а песня в ее исполнении "Кабы не было зимы" стала народным хитом.
Талызина также имеет большой опыт озвучивания фильмов. Помимо героини Барбары Брыльски в "Иронии судьбы...", она озвучила Лилиту Озолиню в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), ее голосом говорят героини Элеоноры Зубковой в картине "ТАСС уполномочен заявить" (1984), Ларисы Гузеевой в фильме "В той области небес" (1992). В 2006 году Талызина вновь "отдала" свой голос героине Барбары Брыльски в мюзикле "1-й скорый".
Актриса является сценаристом документального историко-биографического фильма "Женщины в жизни Ивана Бунина" (1994
).
Автор биографической книги "Мои пригорки, ручейки" (2012
).
Народная артистка РСФСР (1985).
Награждена орденами Почета (2005
), Дружбы (2010
), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017
).
Дважды лауреат кинопремии "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" – за 2004 год
за исполнение роли сериале "Линии судьбы" и за 2011 год за роль
в сериале "Достоевский".
Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим. Ее дочь Ксения – актриса
Центрального академического Театра Российской Армии. Внучка Анастасия Талызина тоже стала актрисой
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников