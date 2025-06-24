В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной

Церемония прощания с Валентиной Талызиной началась в театре Моссовета в Москве
Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.
Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.
Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.
Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.
Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.
Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.
Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".
Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".
В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.
В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.
Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.
Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.
Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".
Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".
На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.
На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.
Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".
Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".
Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.
Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.
Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.
Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".
В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.
Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.
Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".
На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.
Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".