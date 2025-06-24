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В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
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Культура
 
11:02 24.06.2025 (обновлено: 11:49 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/talyzina-2025043999.html
В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной
В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной началась в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной началась в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Утром 21 июня в Telegram-канале театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь. В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, на снимках запечатлены роли Талызиной в спектаклях "Мамаша Кураж и её дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и другие. После гражданской панихиды, которая пройдет на основной сцене театра Моссовета, состоится отпевание в храме Словущего, затем народную артистку РСФСР похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Соболезнования в связи с уходом Талызиной из жизни направили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов РФ, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
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60
353
60
Церемония прощания с Валентиной Талызиной в театре Моссовета в Москве
Церемония прощания с Валентиной Талызиной проходит в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. О том, что народная артистка РСФСР скончалась на 91-м году жизни из-за продолжительной болезни, сообщалось в субботу. В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, где запечатлены некоторые ее роли в спектаклях.
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валентина талызина, владимир путин, россия, рсфср, москва, михаил мишустин
Культура, Валентина Талызина, Владимир Путин, Россия, РСФСР, Москва, Михаил Мишустин
В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной

Церемония прощания с Валентиной Талызиной началась в театре Моссовета в Москве

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной началась в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 21 июня в Telegram-канале театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь.
Валентина Талызина и ее бессмертные героини
© РИА Новости / Вера Петрусова | Перейти в медиабанк

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

Актриса Валентина Талызина в спектакле Царствие земное в Театре Моссовета

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
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1 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

Актриса Валентина Талызина на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра Моссовета

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 9
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

Валентина Талызина в сцене из фильма Зигзаг удачи

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 9
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

Актриса Валентина Талызина на творческом вечере Что нужно для чуда? в театре Геликон-опера

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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4 из 9
© РИА Новости / Склезнев | Перейти в медиабанк

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

Валентина Талызина в 1982 году

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
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5 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

Валентина Талызина на традиционном сборе труппы Московского академического театра имени Моссовета

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 9
© Базелевс Продакшн (2007)

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

Актеры Евгений Евстигнеев и Валентина Талызина в главных ролях на съемках кинокомедии Зигзаг удачи

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

Валентина Талызина в роли Анны Антоновны Атуевой в сцене из спектакля Свадьба Кречинского в Театре имени Моссовета

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в медиабанк
1 из 9

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 9

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
4 из 9

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 9

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9
В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, на снимках запечатлены роли Талызиной в спектаклях "Мамаша Кураж и её дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и другие.
После гражданской панихиды, которая пройдет на основной сцене театра Моссовета, состоится отпевание в храме Словущего, затем народную артистку РСФСР похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.
Соболезнования в связи с уходом Талызиной из жизни направили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов РФ, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли.
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
Сбор труппы театра им. Моссовета - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Топлес, психушка и мольбы к мужу: как Валентина Талызина ломала устои
23 июня, 12:14
 
КультураВалентина ТалызинаВладимир ПутинРоссияРСФСРМоскваМихаил Мишустин
 
 
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