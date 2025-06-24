https://ria.ru/20250624/talyzina-2025043999.html

В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной

В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025

В театре Моссовета началось прощание с Валентиной Талызиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной началась в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:02:00+03:00

2025-06-24T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной началась в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Утром 21 июня в Telegram-канале театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь. В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, на снимках запечатлены роли Талызиной в спектаклях "Мамаша Кураж и её дети", "Васса", "Пиковая дама", "Волки и овцы" и другие. После гражданской панихиды, которая пройдет на основной сцене театра Моссовета, состоится отпевание в храме Словущего, затем народную артистку РСФСР похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Соболезнования в связи с уходом Талызиной из жизни направили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Союз кинематографистов РФ, театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

https://ria.ru/20250623/talyzina-2024798135.html

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Церемония прощания с Валентиной Талызиной в театре Моссовета в Москве Церемония прощания с Валентиной Талызиной проходит в театре Моссовета в Москве, передает корреспондент РИА Новости. О том, что народная артистка РСФСР скончалась на 91-м году жизни из-за продолжительной болезни, сообщалось в субботу. В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, где запечатлены некоторые ее роли в спектаклях. 2025-06-24T11:02 true PT0M04S

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