Валентина Талызина и ее бессмертные героини

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.