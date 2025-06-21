https://ria.ru/20250621/talyzina-2024470040.html

Умерла Валентина Талызина

Умерла Валентина Талызина - РИА Новости, 21.06.2025

Умерла Валентина Талызина

Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале."Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в публикации.О месте и времени прощания уведомят отдельно.Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Она исполнила на его сцене более 40 ролей.Талызина также много работала в кино:Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени".

https://ria.ru/20250122/talyzina-1994854389.html

https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html

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валентина талызина, рсфср, омск, театр имени моссовета, россия