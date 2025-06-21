https://ria.ru/20250621/talyzina-2024470040.html
Умерла Валентина Талызина
Умерла Валентина Талызина - РИА Новости, 21.06.2025
Умерла Валентина Талызина
Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T11:21:00+03:00
2025-06-21T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале."Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в публикации.О месте и времени прощания уведомят отдельно.Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Она исполнила на его сцене более 40 ролей.Талызина также много работала в кино:Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени".
https://ria.ru/20250122/talyzina-1994854389.html
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валентина талызина, рсфср, омск, театр имени моссовета, россия
Валентина Талызина, РСФСР, Культура, Омск, Театр имени Моссовета, Россия
Умерла Валентина Талызина
Народная артистка Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале
.
"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в публикации.
О месте и времени прощания уведомят отдельно.
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.
C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Она исполнила на его сцене более 40 ролей.
Талызина также много работала в кино:
- фильмы и сериалы с ее участием — "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Екатерина";
- голос артистки звучит в мультфильме "Трое из Простоквашино";
- актриса не только сыграла в "Иронии судьбы, или С легким паром", но и озвучила героиню Барбары Брыльски.
Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени".