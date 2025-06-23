https://ria.ru/20250623/putin-2024928805.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной - РИА Новости, 23.06.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, отметив, что ее работы в кино и на сцене... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:30:00+03:00

2025-06-23T18:30:00+03:00

2025-06-23T18:39:00+03:00

культура

рсфср

валентина талызина

владимир путин

россия

омск

николай петров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994855414_0:0:2261:1272_1920x0_80_0_0_1eb782dfd1d7e7f8e2bf806a8645e2bf.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, отметив, что ее работы в кино и на сцене театра являются достойным примером служения отечественной культуре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентины Илларионовны Талызиной. Валентина Талызина была талантливой актрисой, искренним, увлечённым любимым делом человеком. Её замечательные работы в кинематографе и на сцене знаменитого Государственного академического театра имени Моссовета, которому она посвятила многие годы своей жизни – достойный пример вдохновенного творчества, подвижнического служения отечественной культуре, людям", - говорится в соболезнованиях.Путин отметил, что светлая память о Валентине Талызиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, а также всех почитателей её щедрого дарования.Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

https://ria.ru/20250623/talyzina-2024798135.html

рсфср

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рсфср, валентина талызина, владимир путин, россия, омск, николай петров