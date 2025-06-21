https://ria.ru/20250621/talyzina-2024514657.html

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной - РИА Новости, 21.06.2025

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, сообщило агентство Белта. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:09:00+03:00

2025-06-21T16:09:00+03:00

2025-06-21T16:21:00+03:00

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, сообщило агентство Белта.Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Близкий друг актрисы Владек Дарман сообщил РИА Новости, что прощание с актрисой пройдет в театре. По его данным, похороны, скорее всего, пройдут 24 июня на Ваганьковском кладбище."Ушла из жизни актриса исключительного таланта. Созданные ею художественные образы покоряли многочисленных поклонников искренностью и глубиной чувств. Творчество Валентины Илларионовны на театральной сцене и в кинематографе вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании Лукашенко.Талызина за свою долгую творческую жизнь сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета и около 100 ролей в кино. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html

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валентина талызина, николай петров, омск, рсфср, белоруссия, александр лукашенко