https://ria.ru/20240131/talyzina-1924573369.html
Народную артистку Валентину Талызину выписали из больницы
Народную артистку Валентину Талызину выписали из больницы - РИА Новости, 31.01.2024
Народную артистку Валентину Талызину выписали из больницы
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы, она хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости директор Театра имени Моссовета, где служит... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:01
2024-01-31T14:01
2024-01-31T14:24
культура
новости культуры
валентина талызина
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы, она хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости директор Театра имени Моссовета, где служит актриса, Алексей Черепнев. Ранее в театре агентству сообщили, что Талызина находится в больнице "на профилактике", с ней "ничего страшного". 22 января актрисе исполнилось 89 лет. "Валентину Илларионовну выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо", - сказал директор. Сама артистка в беседе с РИА Новости подтвердила, что она находится дома. "Нормально (себя чувствую - ред.)", - добавила она.Талызина снималась в фильмах "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "По улицам комод водили", "Гостья из будущего", "О бедном гусаре замолвите слово" и многих других. С 1958 года служит в Театре имени Моссовета.
https://ria.ru/20240129/fedoseeva-shukshina-1924138432.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентина талызина
Культура, Новости культуры, Валентина Талызина
Народную артистку Валентину Талызину выписали из больницы
Народную артистку Талызину выписали из больницы, она хорошо себя чувствует
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы, она хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости директор Театра имени Моссовета, где служит актриса, Алексей Черепнев.
Ранее в театре агентству сообщили, что Талызина находится в больнице "на профилактике", с ней "ничего страшного". 22 января актрисе исполнилось 89 лет.
"Валентину Илларионовну выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо", - сказал директор.
Сама артистка в беседе с РИА Новости подтвердила, что она находится дома. "Нормально (себя чувствую - ред.)", - добавила она.
Талызина снималась в фильмах "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "По улицам комод водили", "Гостья из будущего", "О бедном гусаре замолвите слово" и многих других. С 1958 года служит в Театре имени Моссовета.
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