https://ria.ru/20240131/talyzina-1924573369.html

Народную артистку Валентину Талызину выписали из больницы

Народную артистку Валентину Талызину выписали из больницы - РИА Новости, 31.01.2024

Народную артистку Валентину Талызину выписали из больницы

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы, она хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости директор Театра имени Моссовета, где служит... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:01

2024-01-31T14:01

2024-01-31T14:24

культура

новости культуры

валентина талызина

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы, она хорошо себя чувствует, сообщил РИА Новости директор Театра имени Моссовета, где служит актриса, Алексей Черепнев. Ранее в театре агентству сообщили, что Талызина находится в больнице "на профилактике", с ней "ничего страшного". 22 января актрисе исполнилось 89 лет. "Валентину Илларионовну выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо", - сказал директор. Сама артистка в беседе с РИА Новости подтвердила, что она находится дома. "Нормально (себя чувствую - ред.)", - добавила она.Талызина снималась в фильмах "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "По улицам комод водили", "Гостья из будущего", "О бедном гусаре замолвите слово" и многих других. С 1958 года служит в Театре имени Моссовета.

https://ria.ru/20240129/fedoseeva-shukshina-1924138432.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, валентина талызина