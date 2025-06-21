https://ria.ru/20250621/talyzina-2024479362.html

Друг Талызиной раскрыл причину ее смерти

Друг Талызиной раскрыл причину ее смерти - РИА Новости, 21.06.2025

Друг Талызиной раскрыл причину ее смерти

Причиной смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной стала продолжительная болезнь, сообщил РИА Новости ее друг Владек Дарман. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:26:00+03:00

2025-06-21T12:26:00+03:00

2025-06-21T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Причиной смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной стала продолжительная болезнь, сообщил РИА Новости ее друг Владек Дарман. Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина ушла из жизни в 90 лет. "Причиной смерти Валентины Илларионовны стала долгая болезнь, ей все-таки было уже 90 лет", — сказал собеседник агентства. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года актриса служила в Государственном академическом театре имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017).

https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html

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валентина талызина, николай петров, омск, рсфср