https://ria.ru/20250621/talyzina-2024478006.html

Умерла Валентина Талызина

Умерла Валентина Талызина - РИА Новости, 21.06.2025

Умерла Валентина Талызина

Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:21:00+03:00

2025-06-21T12:21:00+03:00

2025-06-21T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале."Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в публикации.Близкий друг актрисы Владек Дарман рассказал РИА Новости, что причиной ее смерти стала долгая болезнь.Прощание пройдет в Театре Моссовета 24 июня в 11:00, ее, скорее всего, похоронят на Ваганьковском кладбище.Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Она исполнила на его сцене более 40 ролей.Талызина также много работала в кино:Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20250122/talyzina-1994854389.html

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Знаменитые роли Валентины Талызиной 21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей. Талызина сыграла более ста ролей в кино. Она также известна озвучиванием мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о деревне Простоквашино. Ее голосом говорит и героиня Барбары Брыльски в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Валентина Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени". 2025-06-21T12:21 true PT2M00S

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россия, омск, валентина талызина, гитис, театр имени моссовета