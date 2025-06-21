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Умерла Валентина Талызина - РИА Новости, 21.06.2025
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Культура
 
12:21 21.06.2025 (обновлено: 18:55 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/talyzina-2024478006.html
Умерла Валентина Талызина
Умерла Валентина Талызина - РИА Новости, 21.06.2025
Умерла Валентина Талызина
Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:21:00+03:00
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культура
россия
омск
валентина талызина
гитис
театр имени моссовета
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале."Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в публикации.Близкий друг актрисы Владек Дарман рассказал РИА Новости, что причиной ее смерти стала долгая болезнь.Прощание пройдет в Театре Моссовета 24 июня в 11:00, ее, скорее всего, похоронят на Ваганьковском кладбище.Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Она исполнила на его сцене более 40 ролей.Талызина также много работала в кино:Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://ria.ru/20250122/talyzina-1994854389.html
https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html
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Знаменитые роли Валентины Талызиной
21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей. Талызина сыграла более ста ролей в кино. Она также известна озвучиванием мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о деревне Простоквашино. Ее голосом говорит и героиня Барбары Брыльски в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Валентина Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени".
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россия, омск, валентина талызина, гитис, театр имени моссовета
Культура, Россия, Омск, Валентина Талызина, ГИТИС, Театр имени Моссовета

Умерла Валентина Талызина

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявил Театр Моссовета в Telegram-канале.
"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной", — говорится в публикации.
Валентина Талызина и ее бессмертные героини
© РИА Новости / Вера Петрусова | Перейти в медиабанк

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

Актриса Валентина Талызина в спектакле Царствие земное в Театре Моссовета

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
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1 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

Актриса Валентина Талызина на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра Моссовета

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 9
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

Валентина Талызина в сцене из фильма Зигзаг удачи

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 9
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

Актриса Валентина Талызина на творческом вечере Что нужно для чуда? в театре Геликон-опера

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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4 из 9
© РИА Новости / Склезнев | Перейти в медиабанк

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

Валентина Талызина в 1982 году

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
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5 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

Валентина Талызина на традиционном сборе труппы Московского академического театра имени Моссовета

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 9
© Базелевс Продакшн (2007)

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

Актеры Евгений Евстигнеев и Валентина Талызина в главных ролях на съемках кинокомедии Зигзаг удачи

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

Валентина Талызина в роли Анны Антоновны Атуевой в сцене из спектакля Свадьба Кречинского в Театре имени Моссовета

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в медиабанк
1 из 9

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 9

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
4 из 9

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 9

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9
Близкий друг актрисы Владек Дарман рассказал РИА Новости, что причиной ее смерти стала долгая болезнь.
Прощание пройдет в Театре Моссовета 24 июня в 11:00, ее, скорее всего, похоронят на Ваганьковском кладбище.
Юбилейный вечер, посвящённый 100-летию театра Моссовета - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Яркая судьба и выразительные роли Валентины Талызиной
22 января, 08:00
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.
C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Она исполнила на его сцене более 40 ролей.
Талызина также много работала в кино:
  • фильмы и сериалы с ее участием — "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Екатерина";
  • голос артистки звучит в мультфильме "Трое из Простоквашино";
  • актриса не только сыграла в "Иронии судьбы, или С легким паром", но и озвучила героиню Барбары Брыльски.
Награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Актриса Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой в сцене из спектакля Волки и овцы - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Биография Валентины Талызиной
22 января, 01:53
 
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