Рейтинг@Mail.ru
Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить - РИА Новости, 21.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:36 21.06.2025
https://ria.ru/20250621/talyzina-2024483664.html
Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить
Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить - РИА Новости, 21.06.2025
Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить
Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости близкий друг... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T12:36:00+03:00
2025-06-21T12:36:00+03:00
культура
валентина талызина
николай петров
омск
рсфср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994855414_0:0:2261:1272_1920x0_80_0_0_1eb782dfd1d7e7f8e2bf806a8645e2bf.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости близкий друг артистки Владек Дарман. Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни. "Мы сейчас рядом с ней. Скорее всего, похороны пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства. Дарман добавил, что точное время и место прощания и похорон позднее сообщит Театр Моссовета. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html
омск
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994855414_0:0:2675:2006_1920x0_80_0_0_01736e34ec176be33c0bb111162b9dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина талызина, николай петров, омск, рсфср
Культура, Валентина Талызина, Николай Петров, Омск, РСФСР
Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить

Друг Талызиной Дарман: артистку, возможно, похоронят на Ваганьковском кладбище

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВалентина Талызина
Валентина Талызина - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Валентина Талызина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости близкий друг артистки Владек Дарман.
Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни.
Актриса Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой в сцене из спектакля Волки и овцы - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Биография Валентины Талызиной
22 января, 01:53
"Мы сейчас рядом с ней. Скорее всего, похороны пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Дарман добавил, что точное время и место прощания и похорон позднее сообщит Театр Моссовета.
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета.
В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
Валентина Талызина и ее бессмертные героини
© РИА Новости / Вера Петрусова | Перейти в медиабанк

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

Актриса Валентина Талызина в спектакле Царствие земное в Театре Моссовета

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

Актриса Валентина Талызина на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра Моссовета

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

Валентина Талызина в сцене из фильма Зигзаг удачи

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

Актриса Валентина Талызина на творческом вечере Что нужно для чуда? в театре Геликон-опера

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Склезнев | Перейти в медиабанк

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

Валентина Талызина в 1982 году

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

Валентина Талызина на традиционном сборе труппы Московского академического театра имени Моссовета

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 9
© Базелевс Продакшн (2007)

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

Актеры Евгений Евстигнеев и Валентина Талызина в главных ролях на съемках кинокомедии Зигзаг удачи

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

Валентина Талызина в роли Анны Антоновны Атуевой в сцене из спектакля Свадьба Кречинского в Театре имени Моссовета

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Актриса Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в медиабанк
1 из 9

Она сыграла десятки ролей в театральных постановках и снялась более чем в ста фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 9

Во многих кинолентах у нее были главные роли: в "Путешествии миссис Шелтон", "По улицам комод водили", "Завтраке на траве", "Приморском бульваре", "Перед ужином" и других.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9

Также зрителям хорошо запомнились героини Валентины Илларионовны в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Женитьба", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Мой нежно любимый детектив", "Старые клячи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
4 из 9

В знаменитой "Иронии судьбы, или С легким паром!" она озвучила героиню Барбары Брыльски, Надю, так как польская актриса говорила с акцентом. В самом фильме она также появляется — в роли Вали, одной из двух школьных подруг Нади, которые приходят к ней в гости в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Склезнев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Еще один всеми любимый персонаж с голосом Талызиной — мама дяди Федора из серии мультфильмов о Простоквашино.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Талызина также снялась более чем в 20 сериалах, среди них: "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Сыщики", "Достоевский" и "Кухня".

© Базелевс Продакшн (2007)
7 из 9

На сцене Театра Моссовета играла в спектаклях "Петербургские сновидения" по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского (Катерина Ивановна), "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Зинаида) и других.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 9

Валентина Талызина была известна и как чтица. В ее репертуаре — композиции по произведениям российских поэтов и прозаиков, она — автор литературно-поэтической программы "Поэтессы Серебряного века".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
КультураВалентина ТалызинаНиколай ПетровОмскРСФСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала