https://ria.ru/20250621/talyzina-2024483664.html

Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить

Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить - РИА Новости, 21.06.2025

Друг Талызиной рассказал, где ее могут похоронить

Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости близкий друг... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T12:36:00+03:00

2025-06-21T12:36:00+03:00

2025-06-21T12:36:00+03:00

культура

валентина талызина

николай петров

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Похороны народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, скорее всего, состоятся во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости близкий друг артистки Владек Дарман. Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни. "Мы сейчас рядом с ней. Скорее всего, похороны пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства. Дарман добавил, что точное время и место прощания и похорон позднее сообщит Театр Моссовета. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

https://ria.ru/20250122/talyzina-1994591123.html

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валентина талызина, николай петров, омск, рсфср