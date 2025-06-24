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Анохина выразила соболезнования на прощании с Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
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Культура
 
13:47 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/talyzina-2025084393.html
Анохина выразила соболезнования на прощании с Талызиной
Анохина выразила соболезнования на прощании с Талызиной - РИА Новости, 24.06.2025
Анохина выразила соболезнования на прощании с Талызиной
Заслуженная артистка РФ Ольга Анохина, прощаясь с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, назвала ее бойцом, который боролся до конца. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Ольга Анохина, прощаясь с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, назвала ее бойцом, который боролся до конца. Утром 21 июня в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Церемония прощания с актрисой проходит в Театре Моссовета в Москве. "Театр, в который я тогда пришла, - это был театр мощной закалки, он ковал многих людей - таких, немножко железных. По характеру своему Валентина Илларионовна - как мне кажется, это одно из самых важных качеств - она была бойцом… Она боролась постоянно", - сказала она со сцены. По словам Анохиной, она застала очень ранние роли Талызиной - например, в постановках "Последняя жертва", "Петербургские сновидения". "Страстная, нервная, чахоточная, грандиозная совершенно. Мы привыкли думать о том, что все-таки в основном ей были подвластны комедийные роли. Нет, глубоко трагические. Она могла это играть", - отметила она. Анохина выразила восхищение пробивной силой таланта Талызиной. "Вы знаете, публика, которая в пол-одиннадцатого вечера аплодировала и не могла уйти из зала - никто не уходил, понимаете? Все с восторгом на нее смотрели, а она блистала. Это подвиг великой русской актрисы", - поделилась артистка. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
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рсфср, россия, москва, валентина талызина
Культура, РСФСР, Россия, Москва, Валентина Талызина
Анохина выразила соболезнования на прощании с Талызиной

Анохина назвала Талызину бойцом, который боролся до конца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Ольга Анохина, прощаясь с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, назвала ее бойцом, который боролся до конца.
Утром 21 июня в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. Церемония прощания с актрисой проходит в Театре Моссовета в Москве.
"Театр, в который я тогда пришла, - это был театр мощной закалки, он ковал многих людей - таких, немножко железных. По характеру своему Валентина Илларионовна - как мне кажется, это одно из самых важных качеств - она была бойцом… Она боролась постоянно", - сказала она со сцены.
По словам Анохиной, она застала очень ранние роли Талызиной - например, в постановках "Последняя жертва", "Петербургские сновидения". "Страстная, нервная, чахоточная, грандиозная совершенно. Мы привыкли думать о том, что все-таки в основном ей были подвластны комедийные роли. Нет, глубоко трагические. Она могла это играть", - отметила она.
Анохина выразила восхищение пробивной силой таланта Талызиной. "Вы знаете, публика, которая в пол-одиннадцатого вечера аплодировала и не могла уйти из зала - никто не уходил, понимаете? Все с восторгом на нее смотрели, а она блистала. Это подвиг великой русской актрисы", - поделилась артистка.
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
Валентина Талызина - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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21 июня, 12:36
 
КультураРСФСРРоссияМоскваВалентина Талызина
 
 
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