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Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 21.06.2025

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета

Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в ее родном Театре Моссовета, сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман. РИА Новости, 21.06.2025

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в ее родном Театре Моссовета, сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман. Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни. "Я ее близкий друг, мы дружили почти 20 лет. Мы сейчас рядом с ней. Прощание состоится в ее родном театре", - сказал собеседник агентства. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

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валентина талызина, рсфср, николай петров, омск