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Прощание с Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня

Прощание с Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня - РИА Новости, 21.06.2025

Прощание с Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня

Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня в 11.00, сообщили в Telegram-канале театра. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня в 11.00, сообщили в Telegram-канале театра.Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина скончалась на 91-м году жизни."Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня в 11.00", - говорится в сообщении.Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

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Знаменитые роли Валентины Талызиной 21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей. Талызина сыграла более ста ролей в кино. Она также известна озвучиванием мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о деревне Простоквашино. Ее голосом говорит и героиня Барбары Брыльски в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Валентина Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени". 2025-06-21T16:02 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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