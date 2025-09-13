Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 13.09.2025 (обновлено: 07:10 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/talyzina-2041599752.html
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной - РИА Новости, 13.09.2025
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной
В Москве открыли дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T07:09:00+03:00
2025-09-13T07:10:00+03:00
омск
рсфср
валентина талызина
николай петров
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994662391_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_453d10be8e7a734b1b2a952d05729365.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве открыли дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто", — говорится в материалах. В юридических материалах также указывается, что наследственное дело артистки ведет московский нотариус. Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
https://ria.ru/20250621/talyzina-2024470040.html
https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html
омск
рсфср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994662391_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_351622dba294e1f99e5d49a0ae923667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, рсфср, валентина талызина, николай петров, москва
Омск, РСФСР, Валентина Талызина, Николай Петров, Москва
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной

В Москве открыли дело о наследстве народной артистки Валентины Талызиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалентина Талызина
Валентина Талызина - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Валентина Талызина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве открыли дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто", — говорится в материалах.
Актриса Валентина Талызина - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Умерла Валентина Талызина
21 июня, 11:21
В юридических материалах также указывается, что наследственное дело артистки ведет московский нотариус.
Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь.
Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей.
В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
После смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
6 декабря 2024, 06:17
 
ОмскРСФСРВалентина ТалызинаНиколай ПетровМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала