https://ria.ru/20250913/talyzina-2041599752.html

В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной

В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной - РИА Новости, 13.09.2025

В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной

В Москве открыли дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T07:09:00+03:00

2025-09-13T07:09:00+03:00

2025-09-13T07:10:00+03:00

омск

рсфср

валентина талызина

николай петров

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994662391_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_453d10be8e7a734b1b2a952d05729365.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве открыли дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто", — говорится в материалах. В юридических материалах также указывается, что наследственное дело артистки ведет московский нотариус. Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

https://ria.ru/20250621/talyzina-2024470040.html

https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html

омск

рсфср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск, рсфср, валентина талызина, николай петров, москва