https://ria.ru/20250913/talyzina-2041599752.html
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной - РИА Новости, 13.09.2025
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной
В Москве открыли дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T07:09:00+03:00
2025-09-13T07:09:00+03:00
2025-09-13T07:10:00+03:00
омск
рсфср
валентина талызина
николай петров
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994662391_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_453d10be8e7a734b1b2a952d05729365.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве открыли дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто", — говорится в материалах. В юридических материалах также указывается, что наследственное дело артистки ведет московский нотариус. Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Как ранее сообщил РИА Новости близкий друг актрисы Владек Дарман, причиной смерти Талызиной стала продолжительная болезнь. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).
https://ria.ru/20250621/talyzina-2024470040.html
https://ria.ru/20241206/madyanov-1987644534.html
омск
рсфср
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994662391_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_351622dba294e1f99e5d49a0ae923667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, рсфср, валентина талызина, николай петров, москва
Омск, РСФСР, Валентина Талызина, Николай Петров, Москва
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной
В Москве открыли дело о наследстве народной артистки Валентины Талызиной