https://ria.ru/20250621/talyzina-2024492359.html

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, подтвердил худрук

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, подтвердил худрук - РИА Новости, 21.06.2025

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета, подтвердил худрук

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета, подтвердил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T13:36:00+03:00

2025-06-21T13:36:00+03:00

2025-06-21T13:36:00+03:00

культура

евгений марчелли

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета, подтвердил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли. Утром в субботу в Telegram-канале Театра Моссовета сообщили, что Талызина ушла из жизни на 91-м году жизни. Близкий друг актрисы Владек Дарман сообщил РИА Новости, что прощание с актрисой пройдет в театре. По его данным, похороны, скорее всего, пройдут 24 июня на Ваганьковском кладбище. "Прощание, конечно, состоится в ее родном Театре Моссовета", - сказал Марчелли. Он добавил, что дата прощания пока не определена, о ней сообщат позднее в театре. Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года - актриса Государственного академического театра имени Моссовета. В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).

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евгений марчелли, валентина талызина, рсфср, омск, николай петров