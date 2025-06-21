https://ria.ru/20250621/talyzina-2024509634.html

Знаменитые роли Валентины Талызиной

Знаменитые роли Валентины Талызиной - РИА Новости, 21.06.2025

Знаменитые роли Валентины Талызиной

21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей.

2025-06-21T15:36:00+03:00

2025-06-21T15:36:00+03:00

2025-06-21T15:36:00+03:00

видео

валентина талызина

россия

театр имени моссовета

москва

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Талызина сыграла более ста ролей в кино. Она также известна озвучиванием мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о деревне Простоквашино. Ее голосом говорит и героиня Барбары Брыльской в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"Валентина Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени".

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Знаменитые роли Валентины Талызиной 21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей. Талызина сыграла более ста ролей в кино. Она также известна озвучиванием мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о деревне Простоквашино. Ее голосом говорит и героиня Барбары Брыльски в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Валентина Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени". 2025-06-21T15:36 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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