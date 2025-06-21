https://ria.ru/20250621/talyzina-2024509634.html
Знаменитые роли Валентины Талызиной
Знаменитые роли Валентины Талызиной - РИА Новости, 21.06.2025
Знаменитые роли Валентины Талызиной
21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей.
2025-06-21T15:36:00+03:00
2025-06-21T15:36:00+03:00
2025-06-21T15:36:00+03:00
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валентина талызина
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театр имени моссовета
москва
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Талызина сыграла более ста ролей в кино. Она также известна озвучиванием мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о деревне Простоквашино. Ее голосом говорит и героиня Барбары Брыльской в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"Валентина Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024508620_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0965553248c45dc39f3a3256b7d35ce0.jpg
Знаменитые роли Валентины Талызиной
21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей. Талызина сыграла более ста ролей в кино. Она также известна озвучиванием мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о деревне Простоквашино. Ее голосом говорит и героиня Барбары Брыльски в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Валентина Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством IV степени".
2025-06-21T15:36
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, валентина талызина, россия, театр имени моссовета, москва, видео
Видео, Валентина Талызина, Россия, Театр имени Моссовета, Москва
Знаменитые роли Валентины Талызиной
21 июня на 91-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. С 1958 года она являлась актрисой Государственного академического театра имени Моссовета, исполнив на его сцене более 40 ролей.