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Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" (2009)

Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" (2009) - РИА Новости, 04.12.2024

Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" (2009)

В ночь на 5 декабря 2009 года около 01.00 часов по местному времени (4 декабря 23.00 мск) начался пожар на вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь",... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:34

2024-12-04T00:34

2024-12-04T00:34

справки

происшествия

пермский край

хромая лошадь

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В ночь на 5 декабря 2009 года около 01.00 часов по местному времени (4 декабря 23.00 мск) начался пожар на вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь", расположенном в городе Перми на улице Куйбышева, дом 9. Он находился в пристроенном к жилому дому помещении в историческом центре города, недалеко от Законодательного собрания Пермского края.В клубе отмечали его восьмилетие, на празднование собралось более трехсот человек. В программу праздничного мероприятия было включено пиротехническое шоу-фейерверк, во время проведения которого произошло возгорание пенопласта, которым был покрыт потолок зала кафе от попавшей в него частицы пиротехнического устройства.Быстрому распространению огня способствовали стены – они были отделаны плетеными прутьями. По свидетельству очевидцев, шел едкий дым, который заполнил все помещение, и была очень высокая температура. Отключилось освещение, поэтому людям пришлось выбираться из горящего клуба на ощупь. Отсутствие эвакуационных выходов привело к панике и затруднению выхода из помещения в условиях пожара. Несколько человек из персонала и выступающих смогли выбраться из горящего здания через служебный вход, который располагался сразу за сценой. Посетителям не было известно о его существовании. Подсвечивающиеся указатели пути эвакуации показывали только направление к главному выходу, поэтому почти все присутствующие устремились к нему. Главным препятствием для спасения людей стали две двустворчатые двери на выходе (внутри и снаружи клуба), у которых наглухо были закрыты вторые створки. Двум охранникам удалось выломать сначала только одну из них. Со второй они долго возились. Образовавшаяся сильная давка привела к гибели многих из-за отравления угарным газом и ожогов.В первые минуты, пока не было ни спасателей, ни "Скорой помощи", уцелевшие посетители клуба оказывали первую помощь пострадавшим сами. Сообщение о возгорании в клубе "Хромая лошадь" поступило в службу "01" 5 декабря в 01.08 (4 декабря 23.08 мск) и уже через три минуты к месту ЧП прибыло восемь пожарных расчетов. Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности, после чего к месту трагедии были направлены еще 20 расчетов пожарных и спасателей. Вместе с тушением пожара была организована эвакуация людей. Всего на пожаре было задействовано более 120 сотрудников МЧС. В 1 час 10 минут 5 декабря (4 декабря 23.10 мск) первый сигнал о возгорании в клубе "Хромая лошадь" поступил в службу "03". Через восемь минут к месту происшествия приехала первая бригада скорой помощи. Затем туда были направлены дополнительные медицинские бригады. Всего к клубу прибыли 55 бригад скорой помощи и две бригады экстренного реагирования, из них 24 специализированные бригады, оснащенные всем необходимым. Они оказали помощь 79 пострадавшим, из них 15 человек находились в состоянии средней степени тяжести, 61 человек – в тяжелом состоянии, три человека – в состоянии клинической смерти. По словам очевидцев, эвакуация людей и тушение пожара длилась час-полтора. МЧС сообщило о ликвидации пожара 5 декабря в 02.10 (00.10 мск). В это же время на месте трагедии уже работали представители следственных органов и ФСБ.Клуб выгорел практически полностью: площадь пожара составила 400 квадратных метров при общей площади заведения 500 квадратных метров.В связи с пожаром в Перми была создана правительственная комиссия во главе с министром МЧС. По поручению президента России министр МЧС, министр здравоохранения и социального развития и глава МВД немедленно вылетели на место трагедии. Также в Пермь экстренно были направлены два самолета МЧС России, оснащенные реанимационным оборудованием, необходимым для перевозки людей с обширными ожогами. В ночь ЧП в лечебно-профилактические учреждения Перми было госпитализировано 142 человека, из них 72 человека были доставлены бригадами скорой помощи, 26 человек – бригадами МЧС, 15 – милицией, семь – Центром медицины катастроф, 22 пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно.После консилиума специалистов было принято решение об эвакуации пострадавших в специализированные клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Эвакуация проводилась 12 авиарейсами. В Москву было направлено 67 человек, в Санкт-Петербург – 31 человек, в Челябинск – семь человек.В общей сложности в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации принимали участие более 500 медицинских специалистов, пять самолетов, около 100 автомобилей скорой медицинской помощи, 29 бригад специализированной медицинской помощи, 54 бригады службы скорой помощи и службы медицины катастроф, около 50 пациентам амбулаторно была оказана психолого-психиатрическая помощь.Всего из 238 пострадавших при пожаре в клубе "Хромая лошадь", по официальным данным, от ожогов и отравлений продуктами горения погибли 156 человек, в том числе 96 человек скончались на месте. Остальные умерли в последующие несколько месяцев. Еще одна пострадавшая умерла в 2020 году. Все это время она находилась на лечении. Из-за токсического поражения мозга девушка на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. Она стала 157 погибшей. В связи с пожаром в клубе "Хромая лошадь" 5-7 декабря были объявлены днями траура в Пермском крае, 7 декабря президент России объявил общенациональным днем траура. 7 декабря в Свято-Троицком соборе Перми состоялась панихида по погибшим, в семи храмах Перми – отпевание жертв пожара. На Северном кладбище города прошли похороны большей части погибших.В этот же день премьер-министр РФ Владимир Путин прибыл в Пермь, где провел совещание с городскими властями по оказанию помощи пострадавшим при пожаре. Правительство России выделило Пермскому краю 86 миллионов рублей для оказания единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Лечение некоторых пострадавших затянулось на несколько лет, часть из них стали инвалидами. Во вторую годовщину трагедии в Перми в сквере "Уральских Добровольцев", напротив бывшего клуба был установлен монумент погибшим. На его главном фасаде выбита памятная надпись, а на остальных сторонах – фамилии погибших. По факту пожара в клубе в Перми 5 декабря 2009 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Расследование было взято под личный контроль генеральным прокурором Юрием Чайкой. В августе 2010 года Главное следственное управление Следственного комитета Прокуратуры РФ завершило расследование дела о пожаре в "Хромой лошади". Было установлено, что трагедия произошла из-за применения в пожароопасных условиях пиротехнических изделий, а также имевшихся в заведении нарушений правил пожарной безопасности и строительных норм.К уголовной ответственности привлекли восемь человек. После утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуре уголовное дело было отправлено в суд. С сентября 2010 года его рассматривал Ленинский районный суд Перми. Главный, по версии следствия, обвиняемый и фактический владелец заведения Анатолий Зак, а также неофициальный исполнительный директор клуба Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов обвинялись по статье "оказание в составе организованной группы услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей". Сам Зак настаивал на том, что был лишь инвестором для своего друга – погибшего от полученных на пожаре в "Хромой лошади" травм бизнесмена Александра Титлянова (по данным следствия, он был владельцем 85% уставного капитала клуба, третьим совладельцем заведения Следственный комитет назвал Константина Мрыхина). При этом он по договоренности с Титляновым еженедельно получал 50% от прибыли заведения. Зак утверждал, что его не интересовала деятельность заведения, а только возврат займа.Помимо Зака, Ефремовой и Феткулова на скамье подсудимых по делу о пожаре в клубе находились еще пять человек. Экс-глава краевого Госпожнадзора Владимир Мухутдинов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он выдал "Хромой лошади" не соответствовавшее действительности заключение о соблюдении требований пожарной безопасности.Инспекторы Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева в связи с проведением ими ненадлежащих проверок в клубе обвинялись в халатности. Игорю и Сергею Дербеневым, по версии следствия, применившим в клубе пиротехнику, было предъявлено обвинение в нарушении правил использования пиротехнических изделий, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей. По мнению защитника Сергея Дербенева, возгорание потолка произошло из-за аварийного режима работы электросети в клубе. Практически все обвиняемые вину не признали.30 апреля 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес приговор по делу о пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь", назначив наказание восьми обвиняемым. Главный фигурант дела Анатолий Зак был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Неофициальному исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Арт-директор Олег Феткулов лишен свободы на шесть лет.За ненадлежащие проверки бывшие инспекторы краевого Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева были приговорены к пяти годам колонии-поселения и четырем годам колонии-поселения соответственно. Игорю и Сергею Дербеневым, применившим пиротехнику в клубе перед пожаром, суд назначил наказание в виде лишения свободы – первому на четыре года и 10 месяцев, второму – на пять лет. Дербеневы также были лишены права на три года заниматься деятельностью, связанной с пиротехникой.Бывшего главу краевого Госпожнадзора Владимира Мухутдинова суд приговорил к штрафу в размере 70 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями по делу о пожаре. Приговор райсуда устроил лишь прокуратуру, все остальные – потерпевшие, фигуранты и их защита – обжаловали его. В ноябре 2013 года Пермский краевой суд оставил приговор в силе, исключив из него наказание лишь для Мухутдинова. Дело в отношении третьего совладельца клуба Константина Мрыхина было выделено в отдельное производство, так как подозреваемый после трагедии скрывался в Испании. По версии следствия, Мрыхин, действуя совместно с другими собственниками и дирекцией клуба, организовал праздничное мероприятие, во время которого в нарушение правил пожарной безопасности в помещении клуба был устроен фейерверк. В момент пожара он со своей супругой находился в кафе и ему удалось спастись. Несмотря на то, что его супруга в тяжелом состоянии была доставлена в больницу города Перми, а затем Санкт-Петербурга, 17 декабря 2009 года Мрыхин покинул территорию России, скрываясь от органов следствия. В марте 2010 года он был объявлен в федеральный, а в мае – в международный розыск. В августе 2010 года Константин Мрыхин был задержан в испанском городе Барселона местными правоохранительными органами и в июне 2011 года экстрадирован в Россию. В апреле 2012 года началось рассмотрение его дела в суде. Во время судебных слушаний Мрыхин полностью признал вину и его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. 14 мая 2012 года Ленинский районный суд Перми был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной группой и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. Бывший инспектор Госпожнадзора Наталья Прокопьева попала под амнистию к 20-летию Конституции РФ, постановление о которой было принято 18 декабря 2013 года. Еще трое осужденных были амнистированы в 2015 году в связи в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Среди них бывшие пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, а также бывший инспектор Государственного пожарного надзора Дмитрий Росляков. В том же году вышла досрочно из колонии бывший исполнительный директор пермского клуба "Хромая лошадь" Светлана Ефремова. Ей заменили оставшуюся часть наказания на ограничение свободы.В 2017 году, отсидев весь срок, вышли на свободу бывший коммерческий директор и фактический совладелец сгоревшего клуба "Хромая лошадь" Константин Мрыхин и бывший арт-директор ночного клуба "Хромая лошадь" Олег Феткулов. В сентябре 2018 года был освобожден владелец пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак. Ему пересчитали срок заключения в связи с вступлением в силу закона, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня – в колонии-поселении.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, происшествия, пермский край, хромая лошадь