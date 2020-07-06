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Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:30
пожар в клубе "хромая лошадь"
хромая лошадь
березники
пермский край
происшествия
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Молодые люди, не ходите вообще в эти все ночные клубы. Там ничего хорошего нет. Алкоголь, никотин, наркотики и ещё с вас денег имеют втридорого. Задумайтесь, надо ли вам это или у вас здоровья и денег много?
374
Наказания виновных от 4 до 9 лет за 157 жертв это вообще ни о чём!!! Позорище!!!!!!
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26
березники
пермский край
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
пожар в клубе "хромая лошадь", хромая лошадь, березники, пермский край, происшествия

Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице

16:35 06.07.2020 (обновлено: 18:30 06.07.2020)
448360
© Фото : из архива семьи Ирины ПекарскойИрина Пекарская до пожара
Ирина Пекарская до пожара
© Фото : из архива семьи Ирины Пекарской
ПЕРМЬ, 6 июл — РИА Новости. В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
В клуб Пекарская пришла вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Перед пожаром он вышел на улицу покурить, Ирина же надышалась угарным газом.
Врачи говорили, что из-за токсического поражения мозга девушка на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. Все это время она находилась на лечении, в последние годы лежала в паллиативном отделении больницы в городе Березники, не могла говорить и самостоятельно есть.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек. Ирина стала 157 погибшей. Следствие пришло к выводу, что клуб сгорел из-за фейерверка: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом.
Сергей Савельев в палате у своей сестры Ирины Пекарской, пострадавшей в пожаре в клубе Хромая лошадь
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"Кофта тлела на мне". Десять лет со дня трагедии в "Хромой лошади"
291816117367168
Обсудить 26
Пожар в клубе "Хромая лошадь"Хромая лошадьБерезникиПермский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Молодые люди, не ходите вообще в эти все ночные клубы. Там ничего хорошего нет. Алкоголь, никотин, наркотики и ещё с вас денег имеют втридорого. Задумайтесь, надо ли вам это или у вас здоровья и денег много?
6 июля, 17:30
Роман Ушенин
349600019
Наказания виновных от 4 до 9 лет за 157 жертв это вообще ни о чём!!! Позорище!!!!!!
6 июля, 17:55
SPSergey Petroff
324628312
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