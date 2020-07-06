https://ria.ru/20200706/1573964522.html
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:35
2020-07-06T18:30
пожар в клубе "хромая лошадь"
хромая лошадь
березники
пермский край
происшествия
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https://ria.ru/20191205/1561977201.html
Роман Ушенин
Молодые люди, не ходите вообще в эти все ночные клубы. Там ничего хорошего нет. Алкоголь, никотин, наркотики и ещё с вас денег имеют втридорого. Задумайтесь, надо ли вам это или у вас здоровья и денег много?
374
Sergey Petroff
Наказания виновных от 4 до 9 лет за 157 жертв это вообще ни о чём!!! Позорище!!!!!!
355
26
березники
пермский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в клубе "хромая лошадь", хромая лошадь, березники, пермский край, происшествия