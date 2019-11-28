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РИА Новости

МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

11:13 28.11.2019 (обновлено: 14:17 28.11.2019)
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© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"Китайское правительство и народ решительно выступают против принятия этого закона, мы призываем США воздержаться от осуществления этого закона, в противном случае это подорвет наши двусторонние отношения и сотрудничество в важных сферах", — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга: "О защите прав человека и демократии в Гонконге" и о запрете поставок туда определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с этим специальным административным районом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против тех, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение там прав человека.
Китай и США уже больше года ведут торговую войну и неоднократно устанавливали и повышали пошлины на товары друг друга. Очередное повышение американских пошлин должно вступить в силу 15 декабря. Тем не менее на прошлой неделе Трамп заявил, что стремится к заключению торговой сделки с Пекином, а переговоры по этому поводу продвигаются хорошо. Глава китайской делегации Лю Хэ также высказывал "осторожный оптимизм", а американские СМИ писали, что повышение пошлин может быть отложено.
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11:06
МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу
52102012
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Гэн ШуанДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Китай надо сдерживать,иначе весь мир станет Китаем.
28 ноября, 13:35
Иван Потеряев
410019
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