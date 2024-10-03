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Пожары в исправительных учреждениях России в 2018-2024 годах

Пожары в исправительных учреждениях России в 2018-2024 годах - РИА Новости, 03.10.2024

Пожары в исправительных учреждениях России в 2018-2024 годах

3 октября в Екатеринбурге загорелась кровля здания на территории ИК-10. Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров. Пострадавших нет. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:44

2024-10-03T17:44

2024-10-03T17:44

справки

происшествия

россия

пожары

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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20243 октября в Екатеринбурге загорелась кровля здания на территории ИК-10. Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров. Пострадавших нет.28 августа в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории производственного объекта площадью около 10 квадратных метров. При тушении очага возгорания двое осужденных получили ожоги конечностей. Для оказания медицинской помощи они были вывезены в городское учреждение здравоохранения. 4 марта в исправительной колонии № 37 в поселке Половинка Чусовского района Пермского края загорелся швейный цех. Во время инцидента работы в цехе не проводились. Площадь пожара составила порядка 1700 квадратных метров. Никто не пострадал, учреждение работало штатно.2 февраля в пермском Соликамске на территории исправительной колонии №9 загорелся производственный корпус. Площадь пожара составляет около 1,2 "квадратов".В краевом ГУФСИН сообщили, что на момент пожара на производственном участке работы не велись. В результате ЧП сотрудники и осужденные не пострадали.202311 июня на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории бывшего СИЗО "Кресты". Загорелось неэксплуатируемое здание на площади 50 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.25 мая в Татарстане в исправительной колонии №8 города Альметьевска произошел пожар на отдельной площадке для хранения отходов деревообработки. По информации УФСИН, силами пожарных частей учреждения и пожарных подразделений Альметьевского гарнизона возгорание было локализовано и ликвидировано. Угрозы для объектов промышленной и жилой зоны исправительной колонии, ущерба и пострадавших не было.8 февраля в исправительной колонии № 2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.В результате происшествия двое осужденных погибли. Еще один с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу.202214 августа в поселке Икса Плесецкого муниципального округа (Архангельская область) в мужской исправительной колонии строго режима № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности (ОУХД) УФСИН России произошло возгорание одноэтажного жилого деревянного здания барачного типа. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В 22.00 открытое горение было ликвидировано. Десять осужденных были эвакуированы, погибших и пострадавших не было.17 мая в населенном пункте Лесной городского округа Пенза в исправительной колонии №4 загорелось общежитие для заключенных. Площадь пожара составила порядка 250 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек. Никто не пострадал.20 марта в селе Арейском под Красноярском в исправительной колонии № 7 загорелся цех деревообработки. Огонь распространился на площади 1200 квадратов и охватил цех деревообработки, кровлю и второй этаж швейного цеха. Эвакуация на территории исправительной колонии не проводилась. Пострадавших не было.202130 декабря в поселке Сухобезводное Нижегородской области на территории исправительной колонии №14 загорелась деревянная пристройка. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших не было.6 декабря в штрафном изоляторе исправительной колонии № 4 в Валдае Новгородской области, где содержались 29 заключенных, в результате поджога матрасов произошло возгорание. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Четверо заключенных были госпитализированы.3 декабря в городе Константиновске Ростовской области в здании малярного цеха исправительной колонии № 5 произошло возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В момент возгорания людей на объекте не было. Пострадавших среди осужденных и сотрудников ИК-5 не было.5 ноября в населенном пункте Сосновка Зубово-Полянского района Мордовии в исправительной колонии №1 произошло возгорание кровли здания склада на площади 900 квадратных метров и пиломатериалов на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.16 октября в городе Симферополе в Крыму в исправительной колонии №1 возник пожар. Горело трехэтажное общежитие для содержания заключенных. Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 197 человек, никто не пострадал.202022 ноября в барнаульском поселке Куета в третьей исправительной колонии произошел пожар в банно-прачечном комбинате. Никто не пострадал.27 июля в Москве в женском СИЗО №6 на Шоссейной улице произошел пожар. По данным экстренных служб столицы, в соседний жилой корпус были эвакуированы более 900 человек.3 мая в Челябинской области в колонии №6 Копейска произошло возгорание на втором этаже бытового помещения. Площадь помещения, где произошло задымление, составила 20 квадратных метров. Из здания были выведены 110 человек. Никто не пострадал.10 апреля в исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Иркутской области возник пожар. По информации представителя экстренных служб региона, пожар удалось локализовать на площади 30 тысяч квадратных метров. Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Один заключенный погиб.В ночь на 12 марта в лечебно-исправительном учреждении №23 Волгоградской области произошел пожар, в комнате загорелись вещи осужденных, произошло задымление всей больницы. Как сообщили в УФСИН, на лечении с тяжелой формой туберкулеза находилось 14 человек, все были эвакуированы. Двое осужденных скончались, надышавшись продуктами горения.201919 ноября на территории исправительной колонии УФСИН России по Башкирии загорелась крыша цеха по обработке древесины. К тушению пожара было привлечено восемь единиц техники и 24 человека. Погибших и пострадавших нет.8 июня в Тюмени произошел пожар в кирпичном одноэтажном здании следственного изолятора исправительной колонии №1. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, при общих размерах здания 10 на 30 метров. Были спасены 17 человек. За медицинской помощью обратились семь человек.8 июня в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области произошел пожар. Горели четыре жилых корпуса и производственное здание на площади две тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, пожар произошел в помещении промышленной площадки колонии, в частности, в цехе деревообработки. О пострадавших не сообщалось.1 июня в помещении отряда исправительной колонии №4 УФСИН России по Ивановской области произошел пожар. Общая площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.201812 октября в Иркутске произошел пожар в исправительной колонии №6. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Были эвакуированы более 80 заключенных. Никто не пострадал.25 мая в селе Азино Завьяловского района Удмуртии произошел пожар в производственном цехе исправительной колонии № 7. По данным регионального управления ФСИН, площадь возгорания составила 950 квадратных метров. Осужденные, находившиеся в цехе в момент возгорания, были эвакуированы. Жертв и пострадавших нет.24 мая в исправительной колонии №8 в городе Альметьевск в Татарстане загорелись хозяйственное здание и столярный цех. Площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.1 февраля в ИК-3 УФСИН России по Томской области произошло возгорание деревянной кровли хозяйственной постройки площадью 300 квадратных метров. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, через 18 минут пожар был локализован. Пострадавших среди сотрудников и осужденных нет.7 января в исправительной колонии строго режима в пригороде Якутска произошел пожар. Возгорание возникло в помещении для хранения личных вещей в двухэтажном общежитии. Площадь пожара составила 480 квадратных метров. Более 120 заключенных эвакуировали в другие отряды. Пострадавших нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, россия, пожары, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)