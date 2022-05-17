https://ria.ru/20220517/pozhar-1789058370.html
В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии
В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии - РИА Новости, 17.05.2022
В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии
Общежитие загорелось в исправительной колонии на площади около 250 квадратных метров в Пензе, из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек, рассказал РИА... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:54
2022-05-17T15:54
2022-05-17T16:00
происшествия
пенза
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Общежитие загорелось в исправительной колонии на площади около 250 квадратных метров в Пензе, из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В исправительной колонии №4 в населенном пункте Лесной городского округа Пенза горит общежитие для заключенных на площади порядка 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, из горящего здания уже эвакуировали более 100 человек. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняются.
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пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза
15:54 17.05.2022 (обновлено: 16:00 17.05.2022)
В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии
В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии номер четыре