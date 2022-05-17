https://ria.ru/20220517/pozhar-1789058370.html

В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии

В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии - РИА Новости, 17.05.2022

В Пензе загорелось общежитие исправительной колонии

Общежитие загорелось в исправительной колонии на площади около 250 квадратных метров в Пензе, из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек, рассказал РИА... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:54

2022-05-17T15:54

2022-05-17T16:00

происшествия

пенза

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Общежитие загорелось в исправительной колонии на площади около 250 квадратных метров в Пензе, из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В исправительной колонии №4 в населенном пункте Лесной городского округа Пенза горит общежитие для заключенных на площади порядка 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, из горящего здания уже эвакуировали более 100 человек. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняются.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726173.html

пенза

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пенза