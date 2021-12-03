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В Ростовской области загорелся цех в исправительной колонии
В Ростовской области загорелся цех в исправительной колонии - РИА Новости, 03.12.2021
В Ростовской области загорелся цех в исправительной колонии
Малярный цех загорелся на площади 150 квадратных метров в исправительной колонии в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:20
2021-12-03T09:20
2021-12-03T10:37
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Малярный цех загорелся на площади 150 квадратных метров в исправительной колонии в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение в здании малярного цеха исправительной колонии №5 в Константиновске", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 150 квадратных метров.По словам представителя ГУФСИН России по региону, возгорание произошло в 5.30 мск пятницы на территории деревообрабатывающего цеха в исправительной колонии №5. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В момент возгорания людей на объекте не было."В результате слаженных действий пожарной части учреждения и прибывших пожарных расчетов МЧС возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано в 6.15", - сказал он.Пострадавших среди осужденных и сотрудников ИК-5 нет, учреждение функционирует в обычном режиме. По факту произошедшего проводится проверка.
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происшествия, ростовская область
09:20 03.12.2021 (обновлено: 10:37 03.12.2021)
В Ростовской области загорелся цех в исправительной колонии
Малярный цех загорелся в исправительной колонии №5 в Ростовской области
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Малярный цех загорелся на площади 150 квадратных метров в исправительной колонии в Ростовской области
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит горение в здании малярного цеха исправительной колонии №5 в Константиновске", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 150 квадратных метров.
По словам представителя ГУФСИН России по региону, возгорание произошло в 5.30 мск пятницы на территории деревообрабатывающего цеха в исправительной колонии №5. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В момент возгорания людей на объекте не было.
"В результате слаженных действий пожарной части учреждения и прибывших пожарных расчетов МЧС возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано в 6.15", - сказал он.
Пострадавших среди осужденных и сотрудников ИК-5 нет, учреждение функционирует в обычном режиме. По факту произошедшего проводится проверка.