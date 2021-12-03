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В Ростовской области загорелся цех в исправительной колонии

В Ростовской области загорелся цех в исправительной колонии - РИА Новости, 03.12.2021

В Ростовской области загорелся цех в исправительной колонии

Малярный цех загорелся на площади 150 квадратных метров в исправительной колонии в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:20

2021-12-03T09:20

2021-12-03T10:37

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Малярный цех загорелся на площади 150 квадратных метров в исправительной колонии в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение в здании малярного цеха исправительной колонии №5 в Константиновске", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 150 квадратных метров.По словам представителя ГУФСИН России по региону, возгорание произошло в 5.30 мск пятницы на территории деревообрабатывающего цеха в исправительной колонии №5. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В момент возгорания людей на объекте не было."В результате слаженных действий пожарной части учреждения и прибывших пожарных расчетов МЧС возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано в 6.15", - сказал он.Пострадавших среди осужденных и сотрудников ИК-5 нет, учреждение функционирует в обычном режиме. По факту произошедшего проводится проверка.

https://ria.ru/20211105/koloniya-1757829433.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область