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В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии
В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 09.02.2023
В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии
Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:12
2023-02-09T12:12
2023-02-09T12:20
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области."Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - сказал он. Пожарные оперативно ликвидировали пожар."В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - уточнил собеседник.По данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20230208/pozhar-1850693842.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
12:12 09.02.2023 (обновлено: 12:20 09.02.2023)
В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии
В Ростове-на-Дону двое осужденных погибли при пожаре в исправительной колонии №2
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области.
"Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - сказал он. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
"В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - уточнил собеседник.
По данному факту проводится проверка.