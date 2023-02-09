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В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 09.02.2023
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В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии
В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 09.02.2023
В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии
Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:12
2023-02-09T12:20
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области."Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - сказал он. Пожарные оперативно ликвидировали пожар."В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - уточнил собеседник.По данному факту проводится проверка.
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
12:12 09.02.2023 (обновлено: 12:20 09.02.2023)
 
В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии

В Ростове-на-Дону двое осужденных погибли при пожаре в исправительной колонии №2

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области.
"Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - сказал он. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
"В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - уточнил собеседник.
По данному факту проводится проверка.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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