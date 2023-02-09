https://ria.ru/20230209/pozhar-1850792591.html

В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии

В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 09.02.2023

В Ростове-на-Дону произошел пожар в исправительной колонии

Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:12

2023-02-09T12:12

2023-02-09T12:20

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области."Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - сказал он. Пожарные оперативно ликвидировали пожар."В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - уточнил собеседник.По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20230208/pozhar-1850693842.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)