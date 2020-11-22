https://ria.ru/20201122/koloniya-1585775586.html

В алтайской колонии произошел пожар

В алтайской колонии произошел пожар

Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:17

2020-11-22T14:17

2020-11-22T17:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных.Позднее источник в экстренных службах Алтайского края сообщил, что открытый огонь на территории банно-прачечного комбината в третьей исправительной колонии в барнаульском посёлке Куета потушили."Открытый огонь ликвидировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, площадь пожара и причина устанавливаются", - сообщил агентству источник.Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на две тысячи заключённых.

https://ria.ru/20200411/1569901456.html

алтайский край

барнаул

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, барнаул, происшествия