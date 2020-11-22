Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201122/koloniya-1585775586.html
В алтайской колонии произошел пожар
В алтайской колонии произошел пожар
Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:17
2020-11-22T17:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_2b5fdcc33c38068cea6b25e2e83df084.jpg
БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных.Позднее источник в экстренных службах Алтайского края сообщил, что открытый огонь на территории банно-прачечного комбината в третьей исправительной колонии в барнаульском посёлке Куета потушили."Открытый огонь ликвидировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, площадь пожара и причина устанавливаются", - сообщил агентству источник.Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на две тысячи заключённых.
https://ria.ru/20200411/1569901456.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_a671d962287d5c32cfc57e47daef5056.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, барнаул, происшествия

В алтайской колонии произошел пожар

14:17 22.11.2020 (обновлено: 17:24 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
"Пожар есть, горит банно-прачечный комбинат третьей исправительной колонии в поселке Куета, площадь возгорания большая, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас идет тушение", - рассказали в МЧС.
Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных.
Позднее источник в экстренных службах Алтайского края сообщил, что открытый огонь на территории банно-прачечного комбината в третьей исправительной колонии в барнаульском посёлке Куета потушили.
"Открытый огонь ликвидировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, площадь пожара и причина устанавливаются", - сообщил агентству источник.
Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на две тысячи заключённых.
Автомобиль ФСИН возле исправительной колонии № 15 в Ангарске - РИА Новости, 1920, 11.04.2020
11 апреля, 13:37
В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
Лента новостейМолния