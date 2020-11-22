https://ria.ru/20201122/koloniya-1585775586.html
В алтайской колонии произошел пожар
В алтайской колонии произошел пожар
Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:17
2020-11-22T14:17
2020-11-22T17:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных.Позднее источник в экстренных службах Алтайского края сообщил, что открытый огонь на территории банно-прачечного комбината в третьей исправительной колонии в барнаульском посёлке Куета потушили."Открытый огонь ликвидировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, площадь пожара и причина устанавливаются", - сообщил агентству источник.Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на две тысячи заключённых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, барнаул, происшествия
БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости.
Банно-прачечный комбинат в третьей исправительной колонии горит в барнаульском поселке Куета, спасатели тушат возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю
.
"Пожар есть, горит банно-прачечный комбинат третьей исправительной колонии в поселке Куета, площадь возгорания большая, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас идет тушение", - рассказали в МЧС.
Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных.
Позднее источник в экстренных службах Алтайского края сообщил, что открытый огонь на территории банно-прачечного комбината в третьей исправительной колонии в барнаульском посёлке Куета потушили.
"Открытый огонь ликвидировали, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, площадь пожара и причина устанавливаются", - сообщил агентству источник.
Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана почти на две тысячи заключённых.