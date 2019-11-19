В исправительной колонии в Башкирии произошел пожар

По данным ведомства, в 19.57 (17.57 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на территории исправительной колонии УФСИН России по Башкирии по улице Ленина города Мелеуз. На место были направлены сотрудники МЧС России, которые по прибытию выяснили, что горит крыша в цехе по обработке древесины.
"В 21.19 (19.19 мск) пожар ликвидирован. К тушению привлечено 8 единиц техники и 24 человека. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщает ГУ МЧС по республике.
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