В исправительной колонии в Башкирии произошел пожар

По данным ведомства, в 19.57 (17.57 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на территории исправительной колонии УФСИН России по Башкирии по улице Ленина города Мелеуз. На место были направлены сотрудники МЧС России, которые по прибытию выяснили, что горит крыша в цехе по обработке древесины.