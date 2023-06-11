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На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 11.06.2023
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21:12 11.06.2023 (обновлено: 23:32 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877566385.html
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 11.06.2023
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:12
2023-06-11T23:32
санкт-петербург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован, говорится в сообщении городского ГУ МЧС. Сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, дом 7 поступило в 19.42. &quot;В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали&quot;, - рассказали в МЧС.К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек. По данным из открытых источников, на Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший следственный изолятор "Кресты".
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санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар

МЧС сообщило о ликвидации пожара на территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБывшее СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге
Бывшее СИЗО Кресты в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Бывшее СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован, говорится в сообщении городского ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, дом 7 поступило в 19.42.
«

"В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - рассказали в МЧС.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек.
По данным из открытых источников, на Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший следственный изолятор "Кресты".
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