https://ria.ru/20230611/pozhar-1877566385.html
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 11.06.2023
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован,... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:12
2023-06-11T21:12
2023-06-11T23:32
санкт-петербург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39822/42/398224211_102:0:3167:1724_1920x0_80_0_0_d964e8807b1c61dfd8e88f0713fd625c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован, говорится в сообщении городского ГУ МЧС. Сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, дом 7 поступило в 19.42. "В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - рассказали в МЧС.К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек. По данным из открытых источников, на Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший следственный изолятор "Кресты".
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874232025.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39822/42/398224211_485:0:2784:1724_1920x0_80_0_0_e7195858d6d11695ebe74c29d2ced10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар
МЧС сообщило о ликвидации пожара на территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован, говорится в сообщении городского ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, дом 7 поступило в 19.42.
«
"В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - рассказали в МЧС.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек.
По данным из открытых источников, на Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший следственный изолятор "Кресты".
В Петербурге локализовали пожар в ангаре