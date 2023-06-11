https://ria.ru/20230611/pozhar-1877566385.html

На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар

На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 11.06.2023

На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге произошел пожар

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T21:12

2023-06-11T21:12

2023-06-11T23:32

санкт-петербург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39822/42/398224211_102:0:3167:1724_1920x0_80_0_0_d964e8807b1c61dfd8e88f0713fd625c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге на площади 50 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован, говорится в сообщении городского ГУ МЧС. Сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, дом 7 поступило в 19.42. "В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 квадратных метров. В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - рассказали в МЧС.К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек. По данным из открытых источников, на Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший следственный изолятор "Кресты".

https://ria.ru/20230526/pozhar-1874232025.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)