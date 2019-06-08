На территории колонии в Тюмени загорелось здание

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар произошел в исправительной колонии в Тюмени, огонь удалось потушить, спасены 17 человек, сообщили РИА в пресс-службе МЧС России.

"В 0.25 (22.25 мск) поступило сообщение о задымлении в кирпичном одноэтажном здании следственного изолятора исправительной колонии №1", - сказал собеседник.

По его словам, площадь возгорания составила 5 квадратных метров, при общих размерах здания 10 на 30 метров.

"Спасены 17 человек. Локализация в 0.40 (22.40 мск). Ликвидация открытого горения 0.46 (22.46 мск)", - добавили в МЧС.