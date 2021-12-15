https://ria.ru/20211215/pozhar-1763792185.html

После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела

После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела - РИА Новости, 15.12.2021

После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела

Уголовные дела о халатности и поджоге, повлекшем гибель человека, возбуждены по факту пожара в исправительной колонии в Новгородской области, сообщает... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:49

2021-12-15T10:49

2021-12-15T10:49

происшествия

новгородская область

валдай

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Уголовные дела о халатности и поджоге, повлекшем гибель человека, возбуждены по факту пожара в исправительной колонии в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК."По факту пожара в исправительной колонии возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности гибель человека) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.По данным следствия, 6 декабря в штрафном изоляторе исправительной колонии №4 в Валдае, где содержались 29 заключенных, в результате поджога матрасов произошло возгорание. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Четверо заключённых были госпитализированы."Как полагает следствие, данное происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами колонии своих обязанностей при осуществлении возложенных на них полномочий по обеспечению противопожарной безопасности", - отмечается в релизе.Региональное управление ФСИН ранее сообщало, что проверкой по инциденту занялась группа сотрудников центрального аппарата службы.

https://ria.ru/20211215/pozhar-1763768853.html

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происшествия, новгородская область, валдай, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия