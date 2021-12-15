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После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела
После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела - РИА Новости, 15.12.2021
После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела
Уголовные дела о халатности и поджоге, повлекшем гибель человека, возбуждены по факту пожара в исправительной колонии в Новгородской области, сообщает... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:49
2021-12-15T10:49
2021-12-15T10:49
происшествия
новгородская область
валдай
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Уголовные дела о халатности и поджоге, повлекшем гибель человека, возбуждены по факту пожара в исправительной колонии в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК."По факту пожара в исправительной колонии возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности гибель человека) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.По данным следствия, 6 декабря в штрафном изоляторе исправительной колонии №4 в Валдае, где содержались 29 заключенных, в результате поджога матрасов произошло возгорание. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Четверо заключённых были госпитализированы."Как полагает следствие, данное происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами колонии своих обязанностей при осуществлении возложенных на них полномочий по обеспечению противопожарной безопасности", - отмечается в релизе.Региональное управление ФСИН ранее сообщало, что проверкой по инциденту занялась группа сотрудников центрального аппарата службы.
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происшествия, новгородская область, валдай, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела
После пожара в колонии в Валдае завели уголовные дела о халатности и поджоге