В Ивановской области в колонии произошел пожар

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Пожар произошел в колонии строгого режима в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило УФСИН по региону в воскресенье.

"Первого июня в 19.24 в помещении отряда исправительной колонии №4 УФСИН России по Ивановской области произошел пожар", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет ИК-4 и четыре пожарных расчета ГУ МЧС России по Ивановской области.

"В 19.54 пожар локализован. Пострадавших в результате происшествия нет… В настоящее время проводится служебная проверка, устанавливаются причины возгорания и нанесенный материальный ущерб… Колония работает в штатном режиме", - информирует ведомство.