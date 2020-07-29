https://ria.ru/20200729/1575086902.html
Арестанток начали возвращать в камеры московского СИЗО №6 после пожара
Сегодня началось возвращение в камеры СИЗО №6 арестанток после пожара, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка ФСИН Сергей Цыганков. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:33
2020-07-29T10:33
сизо-6
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003409_0:15:1248:716_1400x0_80_0_0_cd53723e79d17eb0f7fec16ff530d7af.jpg
https://ria.ru/20200727/1575012455.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003409_0:15:1248:716_1400x0_80_0_0_cd53723e79d17eb0f7fec16ff530d7af.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003409_49:0:1025:732_1400x0_80_0_0_45d39b6485bb259d66499e8e325bf023.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003409_171:0:903:732_1400x0_80_0_0_3812bdf569a9c99566d8a8752ee2f7cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сизо-6, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия