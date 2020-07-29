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Арестанток начали возвращать в камеры московского СИЗО №6 после пожара
Сегодня началось возвращение в камеры СИЗО №6 арестанток после пожара, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка ФСИН Сергей Цыганков. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:33
сизо-6
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сизо-6, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Арестанток начали возвращать в камеры московского СИЗО №6 после пожара

10:33 29.07.2020
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© РИА НовостиПожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
© РИА Новости
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сегодня началось возвращение в камеры СИЗО №6 арестанток после пожара, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка ФСИН Сергей Цыганков.
В понедельник в женском СИЗО №6 на Шоссейной улице произошел пожар. По данным экстренных служб столицы, в соседний жилой корпус были эвакуированы более 900 человек.
"С сегодняшнего дня в плановом порядке начинается возвращение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-6, которых ранее вывозили в различные следственные изоляторы Москвы из-за возникшего в учреждении задымления", - сказал Цыганков.
Накануне представителями технических, медицинских, режимных и других служб было проведено тщательное обследование всех камер и других помещений СИЗО. По их заключению изолятор готов к приему подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
СИЗО №6 в Москве
27 июля, 21:30
В московском СИЗО №6 ликвидировали пожар
130001
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СИЗО-6Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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