https://ria.ru/20240202/pozhar-1925016298.html
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии
Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:11
2024-02-02T13:11
2024-02-02T14:54
происшествия
соликамск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН."Идет тушение пожара. В мероприятиях принимает участие ведомственная пожарная охрана. Пострадавших нет. Сотрудники, осужденные не пострадали. На момент пожара на производственном участке не велось работ", - сообщили в ведомстве.Представитель экстренных служб уточнил, что площадь пожара составляет около 1200 "квадратов"."Площадь пожара на территории исправительной колонии в Соликамске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html
соликамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Соликамск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии
ФСИН: производственный корпус загорелся на территории ИК №9 в Соликамске
ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.
"Идет тушение пожара. В мероприятиях принимает участие ведомственная пожарная охрана. Пострадавших нет. Сотрудники, осужденные не пострадали. На момент пожара на производственном участке не велось работ", - сообщили в ведомстве.
Представитель экстренных служб уточнил, что площадь пожара составляет около 1200 "квадратов".
«
"Площадь пожара на территории исправительной колонии в Соликамске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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