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В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024
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13:11 02.02.2024 (обновлено: 14:54 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/pozhar-1925016298.html
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии
Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:11
2024-02-02T14:54
происшествия
соликамск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН."Идет тушение пожара. В мероприятиях принимает участие ведомственная пожарная охрана. Пострадавших нет. Сотрудники, осужденные не пострадали. На момент пожара на производственном участке не велось работ", - сообщили в ведомстве.Представитель экстренных служб уточнил, что площадь пожара составляет около 1200 "квадратов"."Площадь пожара на территории исправительной колонии в Соликамске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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соликамск
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происшествия, соликамск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Соликамск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии

ФСИН: производственный корпус загорелся на территории ИК №9 в Соликамске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.
"Идет тушение пожара. В мероприятиях принимает участие ведомственная пожарная охрана. Пострадавших нет. Сотрудники, осужденные не пострадали. На момент пожара на производственном участке не велось работ", - сообщили в ведомстве.
Представитель экстренных служб уточнил, что площадь пожара составляет около 1200 "квадратов".
«
"Площадь пожара на территории исправительной колонии в Соликамске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС на месте пожара в городе Соликамск - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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ПроисшествияСоликамскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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