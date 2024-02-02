https://ria.ru/20240202/pozhar-1925016298.html

В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии

В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024

В Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии

Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:11

2024-02-02T13:11

2024-02-02T14:54

происшествия

соликамск

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Производственный корпус загорелся на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН."Идет тушение пожара. В мероприятиях принимает участие ведомственная пожарная охрана. Пострадавших нет. Сотрудники, осужденные не пострадали. На момент пожара на производственном участке не велось работ", - сообщили в ведомстве.Представитель экстренных служб уточнил, что площадь пожара составляет около 1200 "квадратов"."Площадь пожара на территории исправительной колонии в Соликамске увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html

соликамск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, соликамск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)