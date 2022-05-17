https://ria.ru/20220517/pozhar-1789070878.html
В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии
В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии - РИА Новости, 17.05.2022
В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии
Пожар в общежитии исправительной колонии в Пензе, откуда эвакуировали свыше 100 человек, потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:44
2022-05-17T16:44
2022-05-17T16:47
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в общежитии исправительной колонии в Пензе, откуда эвакуировали свыше 100 человек, потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости, что общежитие загорелось в исправительной колонии №4 в населенном пункте Лесной городского округа Пенза на площади около 250 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек."Пожар локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
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пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза
16:44 17.05.2022 (обновлено: 16:47 17.05.2022)
В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии
В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии, пострадавших нет