https://ria.ru/20220517/pozhar-1789070878.html

В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии

В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии - РИА Новости, 17.05.2022

В Пензе потушили пожар в общежитии исправительной колонии

Пожар в общежитии исправительной колонии в Пензе, откуда эвакуировали свыше 100 человек, потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:44

2022-05-17T16:44

2022-05-17T16:47

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в общежитии исправительной колонии в Пензе, откуда эвакуировали свыше 100 человек, потушен, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости, что общежитие загорелось в исправительной колонии №4 в населенном пункте Лесной городского округа Пенза на площади около 250 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек."Пожар локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220517/pozhar-1788960271.html

пенза

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пенза