https://ria.ru/20211230/pozhar-1766109862.html

В колонии Нижегородской области произошел пожар

В колонии Нижегородской области произошел пожар - РИА Новости, 30.12.2021

В колонии Нижегородской области произошел пожар

Пожар произошел на территории колонии в Нижегородской области, он охватил 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:35

2021-12-30T08:35

2021-12-30T08:35

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел на территории колонии в Нижегородской области, он охватил 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По их данным, возгорание возникло утром в четверг в свинарнике на территории колонии №14 в поселке Сухобезводное городского округа Семеновский."На территории колонии в городском округе Семеновский Нижегородской области на площади 100 квадратных метров горит деревянная пристройка к одноэтажному кирпичному цеху металлообработки", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20211229/prichina-1766063501.html

нижегородская область

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2021

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происшествия, нижегородская область