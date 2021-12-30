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В колонии Нижегородской области произошел пожар
В колонии Нижегородской области произошел пожар - РИА Новости, 30.12.2021
В колонии Нижегородской области произошел пожар
Пожар произошел на территории колонии в Нижегородской области, он охватил 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:35
2021-12-30T08:35
2021-12-30T08:35
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел на территории колонии в Нижегородской области, он охватил 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По их данным, возгорание возникло утром в четверг в свинарнике на территории колонии №14 в поселке Сухобезводное городского округа Семеновский."На территории колонии в городском округе Семеновский Нижегородской области на площади 100 квадратных метров горит деревянная пристройка к одноэтажному кирпичному цеху металлообработки", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших нет.
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происшествия, нижегородская область
В колонии Нижегородской области произошел пожар
В колонии Нижегородской области произошел пожар на площади сто квадратных метров