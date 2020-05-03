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2020-05-03T12:05
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В Челябинской области ликвидировали задымление в колонии
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РИА Новости

В Челябинской области ликвидировали задымление в колонии

12:05 03.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинАвтомобиль ФСИН возле исправительной колонии
Автомобиль ФСИН возле исправительной колонии
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Автомобиль ФСИН возле исправительной колонии. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Задымление, которое произошло утром в колонии №6 Копейска в Челябинской области, ликвидировано, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по региону.
Как ранее сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона, возгорание произошло на втором этаже бытового помещения колонии, из здания были выведены 110 человек.
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По данным ФСИН, задымление произошло в 10.35 (08.35 мск) в бытовом помещении одного из отрядом колонии.
"Площадь помещения, где произошло задымление, составила 20 квадратных метров. В настоящее время задымление локализовано и ликвидировано. Погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
По ее данным, из-за задымления были эвакуированы 69 человек - сотрудники колонии и осужденные.
В пресс-службе уточнили, что открытого горения не было.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)КопейскЧелябинская областьПроисшествия
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