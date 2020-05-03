В Челябинской области ликвидировали задымление в колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Задымление, которое произошло утром в колонии №6 Задымление, которое произошло утром в колонии №6 Копейска Челябинской области , ликвидировано, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по региону.

Как ранее сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона, возгорание произошло на втором этаже бытового помещения колонии, из здания были выведены 110 человек.

По данным ФСИН, задымление произошло в 10.35 (08.35 мск) в бытовом помещении одного из отрядом колонии.

"Площадь помещения, где произошло задымление, составила 20 квадратных метров. В настоящее время задымление локализовано и ликвидировано. Погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, из-за задымления были эвакуированы 69 человек - сотрудники колонии и осужденные.