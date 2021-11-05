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В Мордовии ликвидировали открытое горение в колонии
В Мордовии ликвидировали открытое горение в колонии - РИА Новости, 05.11.2021
В Мордовии ликвидировали открытое горение в колонии
Открытое горение на территории исправительной колонии в Мордовии ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:47
2021-11-05T22:47
2021-11-05T22:47
происшествия
зубово-полянский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Открытое горение на территории исправительной колонии в Мордовии ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.По данным МЧС региона, пожар на территории исправительной колонии в поселке Сосновка Зубово-Полянского района возник в пятницу около 20.00. Горела кровля здания склада на площади 900 квадратных метров и пиломатериалы на площади 300 квадратных метров. В пресс-службе регионального управления МЧС агентству сообщили, что около 21.00 была объявлена локализация огня."На территории исправительной колонии № 1 в Мордовии произошло возгорание отходов производства и кровли здания механического цеха. Открытое горение ликвидировано в 21.33 на площади порядка 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили агентству в пресс-службе УФСИН России по Мордовии.
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зубово-полянский район
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происшествия, зубово-полянский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
В Мордовии ликвидировали открытое горение в колонии
В Мордовии ликвидировали открытое горение кровли здания в исправительной колонии