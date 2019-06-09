Семь человек обратились за медпомощью после пожара в СИЗО в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Семь человек обратились за медицинской помощью в результате пожара в следственном изоляторе в Тюмени, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель ГУ МЧС по Тюменской области.

"Вызов поступил в 0.25 (22.25 мск) о задымлении в кирпичном одноэтажном здании следственного изолятора №1. От МЧС работало шесть звеньев МЧС, три единицы техники, спасены 17 человек. Локализация – в 0.40 (22.40 мск), ликвидация открытого горения – в 0.46 (22.46 мск). За помощью обратились семь человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Представитель департамента здравоохранения Тюменской области сообщила РИА Новости в воскресенье, что на месте работали шесть бригад скорой помощи. В Областную клиническую больницу №1 было доставлено всего семь человек: им понадобилась помощь специалистов токсикологического отделения по поводу отравления продуктами горения и термоингаляционной травмы.