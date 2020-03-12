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В Волгоградской области двое заключенных умерли после пожара
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РИА Новости

В Волгоградской области двое заключенных умерли после пожара

18:32 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 12 мар - РИА Новости. Двое осужденных скончались, надышавшись продуктами горения в результате пожара в лечебно-исправительном учреждении № 23 в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.
По информации ведомства, в ночь на четверг в лечебно-исправительном учреждении №23 Волгоградской области произошел пожар, в комнате загорелись вещи осужденных, произошло задымление всей больницы. Как сообщили РИА Новости в УФСИН, на лечении с тяжелой формой туберкулёза находилось 14 человек, все были эвакуированы, двое из осужденных надышались продуктами горения.
"Проведенные медицинскими работниками учреждения реанимационные мероприятия результатов не дали. Была констатирована смерть осужденных", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Волгоградская областьПроисшествия
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