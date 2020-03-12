В Волгоградской области двое заключенных умерли после пожара

По информации ведомства, в ночь на четверг в лечебно-исправительном учреждении №23 Волгоградской области произошел пожар, в комнате загорелись вещи осужденных, произошло задымление всей больницы. Как сообщили РИА Новости в УФСИН, на лечении с тяжелой формой туберкулёза находилось 14 человек, все были эвакуированы, двое из осужденных надышались продуктами горения.