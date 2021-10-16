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В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии
В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 16.10.2021
В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии
Пожар в исправительной колонии в Симферополе ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горело здание общежития, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:52
2021-10-16T18:52
2021-10-16T18:52
происшествия
симферополь
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Симферополе ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горело здание общежития, сообщают экстренные службы региона."Р. Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 4, ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Р. Крым и г. Севастополю", на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании общежития для содержания заключенных, ликвидирован (пожар) на площади 10 квадратных метров. ", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавших нет, эвакуированы 197 человек.
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происшествия, симферополь
В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии
В Симферополе ликвидировали пожар на территории исправительной колонии