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В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии
В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 16.10.2021
В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии
Пожар в исправительной колонии в Симферополе ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горело здание общежития, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:52
2021-10-16T18:52
происшествия
симферополь
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Симферополе ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горело здание общежития, сообщают экстренные службы региона."Р. Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 4, ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Р. Крым и г. Севастополю", на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании общежития для содержания заключенных, ликвидирован (пожар) на площади 10 квадратных метров. ", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавших нет, эвакуированы 197 человек.
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происшествия, симферополь
18:52 16.10.2021
 
В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии

В Симферополе ликвидировали пожар на территории исправительной колонии

© РИА Новости / Александр Полегенько Мечеть на территории исправительной колонии №1 в Симферополе
Мечеть на территории исправительной колонии №1 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Симферополе ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горело здание общежития, сообщают экстренные службы региона.
"Р. Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 4, ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Р. Крым и г. Севастополю", на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании общежития для содержания заключенных, ликвидирован (пожар) на площади 10 квадратных метров. ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пострадавших нет, эвакуированы 197 человек.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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