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В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии

В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 16.10.2021

В Симферополе ликвидировали пожар в исправительной колонии

Пожар в исправительной колонии в Симферополе ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горело здание общежития, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:52

2021-10-16T18:52

2021-10-16T18:52

происшествия

симферополь

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Симферополе ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горело здание общежития, сообщают экстренные службы региона."Р. Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 4, ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Р. Крым и г. Севастополю", на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании общежития для содержания заключенных, ликвидирован (пожар) на площади 10 квадратных метров. ", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавших нет, эвакуированы 197 человек.

https://ria.ru/20211016/bunt-1754840542.html

симферополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь