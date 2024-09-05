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Биография Мишеля Барнье

Биография Мишеля Барнье - РИА Новости, 05.09.2024

Биография Мишеля Барнье

Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:01

2024-09-05T15:01

2024-09-05T15:01

справки

франция

мишель барнье

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Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции.В 1972 году окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса.Политическую карьеру начал в 14 лет в департаменте Савойя как активист движения голлистов.В 1973-1999 году был членом генерального совета департамента Савойи от кантона Бур-Сен-Морис, в 1982-1999 годах возглавлял генеральный совет.В 1973-1974 годах работал в аппарате министра окружающей среды Роберта Пужада, в 1974-1976 годах – в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта Пьера Мазо, в 1976-1977 годах в аппарате Антуана Руфенахта, госсекретаря премьер-министра Раймона Барра.В 1978 году был избран депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента Франции), став на тот момент самым молодым членом парламента.В 1987-1992 годах был сопредседателем Жан-Клода Килли в Организационном комитете XVI Олимпийских игр в Альбервиле (Савойя).В 1993-1995 годах занимал должность министра окружающей среды в правительстве Эдуара Балладюра.В 1995-1997 годах – министр по европейским делам Франции в правительстве Алена Жюппе.В 1997-1999 годах был членом Сената (верхняя палата парламента) от департамента Савойя.В 1999-2004 годах – европейский комиссар, отвечающий за региональную политику и реформу европейских институтов.В 2004-2005 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена.С 2006 года является политическим советником партии Les Républicains ("Республиканцы").С 2006 по 2015 год был вице-президентом Европейской народной партии (ЕНП).В 2006-2007 годах – вице-президент Mérieux Alliance, отвечающий за международные отношения.В 2007-2009 годах – министр сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Франсуа Фийона.В 2006 году был советником президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.В 2009-2010 годах – член Европейского парламента, возглавлял французскую делегацию в группе Европейской народной партии.С 2010 по 2014 год был европейским комиссаром по внутреннему рынку и услугам.В 2014 году Барнье намеревался стать кандидатом от ЕНП на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), однако проиграл Жан-Клоду Юнкеру.В 2015-2016 годах – советник по европейской политике обороны и безопасности председателя ЕК Жан-Клода Юнкера.В 2016 году Мишель Барнье был назначен главным переговорщиком Европейской комиссии с Соединенным Королевством по поводу выхода из Европейского союза, затем был главным переговорщиком, отвечающим за подготовку торгового соглашения между Великобританией и ЕС.В марте 2021 года Мишель Барнье покинул Европейскую комиссию и посвятил себя продвижению своей книги "La Grande Illusion", которая представляет собой дневниковый отчет о четырех годах его работы в качестве переговорщика Европейского союза по Brexit.В 2021 году он стал членом Республиканского стратегического совета.В августе 2021 года Мишель Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах 2022 года, однако в декабре 2021 года покинул гонку.5 сентября 2024 года бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье назначили новым премьер-министром Франции.Мишель Барнье является автором ряда книг, в числе которых "Да здравствует политика" (1985), "Атлас главных рисков" (1992), "К неизведанному морю" (1994) и др.Мишель Барнье женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, франция, мишель барнье