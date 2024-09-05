https://ria.ru/20240905/barne-1970739717.html
Биография Мишеля Барнье
Биография Мишеля Барнье - РИА Новости, 05.09.2024
Биография Мишеля Барнье
Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:01
2024-09-05T15:01
2024-09-05T15:01
справки
франция
мишель барнье
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Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городе Ла Тронше на юге Франции.В 1972 году окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса.Политическую карьеру начал в 14 лет в департаменте Савойя как активист движения голлистов.В 1973-1999 году был членом генерального совета департамента Савойи от кантона Бур-Сен-Морис, в 1982-1999 годах возглавлял генеральный совет.В 1973-1974 годах работал в аппарате министра окружающей среды Роберта Пужада, в 1974-1976 годах – в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта Пьера Мазо, в 1976-1977 годах в аппарате Антуана Руфенахта, госсекретаря премьер-министра Раймона Барра.В 1978 году был избран депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента Франции), став на тот момент самым молодым членом парламента.В 1987-1992 годах был сопредседателем Жан-Клода Килли в Организационном комитете XVI Олимпийских игр в Альбервиле (Савойя).В 1993-1995 годах занимал должность министра окружающей среды в правительстве Эдуара Балладюра.В 1995-1997 годах – министр по европейским делам Франции в правительстве Алена Жюппе.В 1997-1999 годах был членом Сената (верхняя палата парламента) от департамента Савойя.В 1999-2004 годах – европейский комиссар, отвечающий за региональную политику и реформу европейских институтов.В 2004-2005 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена.С 2006 года является политическим советником партии Les Républicains ("Республиканцы").С 2006 по 2015 год был вице-президентом Европейской народной партии (ЕНП).В 2006-2007 годах – вице-президент Mérieux Alliance, отвечающий за международные отношения.В 2007-2009 годах – министр сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Франсуа Фийона.В 2006 году был советником президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.В 2009-2010 годах – член Европейского парламента, возглавлял французскую делегацию в группе Европейской народной партии.С 2010 по 2014 год был европейским комиссаром по внутреннему рынку и услугам.В 2014 году Барнье намеревался стать кандидатом от ЕНП на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), однако проиграл Жан-Клоду Юнкеру.В 2015-2016 годах – советник по европейской политике обороны и безопасности председателя ЕК Жан-Клода Юнкера.В 2016 году Мишель Барнье был назначен главным переговорщиком Европейской комиссии с Соединенным Королевством по поводу выхода из Европейского союза, затем был главным переговорщиком, отвечающим за подготовку торгового соглашения между Великобританией и ЕС.В марте 2021 года Мишель Барнье покинул Европейскую комиссию и посвятил себя продвижению своей книги "La Grande Illusion", которая представляет собой дневниковый отчет о четырех годах его работы в качестве переговорщика Европейского союза по Brexit.В 2021 году он стал членом Республиканского стратегического совета.В августе 2021 года Мишель Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах 2022 года, однако в декабре 2021 года покинул гонку.5 сентября 2024 года бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье назначили новым премьер-министром Франции.Мишель Барнье является автором ряда книг, в числе которых "Да здравствует политика" (1985), "Атлас главных рисков" (1992), "К неизведанному морю" (1994) и др.Мишель Барнье женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, франция, мишель барнье
Справки, Франция, Мишель Барнье
Французский политик Мишель Барнье родился 9 января 1951 года
в городе Ла Тронше на юге Франции.
В 1972 году окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса.
Политическую карьеру начал в 14 лет
в департаменте Савойя как активист движения голлистов.
В 1973-1999 году был членом генерального совета департамента Савойи от кантона Бур-Сен-Морис, в 1982-1999 годах возглавлял генеральный совет.
В 1973-1974 годах работал
в аппарате министра окружающей среды Роберта Пужада, в 1974-1976 годах – в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта Пьера Мазо, в 1976-1977 годах в аппарате Антуана Руфенахта, госсекретаря премьер-министра Раймона Барра.
В 1978 году был избран депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента Франции), став на тот момент самым молодым членом парламента.
В 1987-1992 годах был сопредседателем Жан-Клода Килли в Организационном комитете XVI Олимпийских игр в Альбервиле (Савойя).
В 1993-1995 годах занимал должность министра окружающей среды в правительстве Эдуара Балладюра.
В 1995-1997 годах – министр по европейским делам Франции в правительстве Алена Жюппе.
В 1997-1999 годах был членом Сената (верхняя палата парламента) от департамента Савойя.
В 1999-2004 годах – европейский комиссар, отвечающий за региональную политику и реформу европейских институтов.
В 2004-2005 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена.
С 2006 года является политическим советником партии Les Républicains ("Республиканцы").
С 2006 по 2015 год был вице-президентом Европейской народной партии (ЕНП).
В 2006-2007 годах – вице-президент Mérieux Alliance, отвечающий за международные отношения.
В 2007-2009 годах – министр сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Франсуа Фийона.
В 2006 году был советником президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.
В 2009-2010 годах – член Европейского парламента, возглавлял французскую делегацию в группе Европейской народной партии.
С 2010 по 2014 год был европейским комиссаром по внутреннему рынку и услугам.
В 2014 году Барнье намеревался стать кандидатом от ЕНП на пост председателя Еврокомиссии (ЕК
), однако проиграл Жан-Клоду Юнкеру.
В 2015-2016 годах – советник по европейской политике обороны и безопасности председателя ЕК Жан-Клода Юнкера.
В 2016 году Мишель Барнье был назначен главным переговорщиком Европейской комиссии с Соединенным Королевством по поводу выхода из Европейского союза, затем был главным переговорщиком, отвечающим за подготовку торгового соглашения между Великобританией и ЕС
.
В марте 2021 года Мишель Барнье покинул Европейскую комиссию и посвятил себя продвижению своей книги "La Grande Illusion", которая представляет собой дневниковый отчет о четырех годах его работы в качестве переговорщика Европейского союза по Brexit.
В 2021 году он стал членом Республиканского стратегического совета.
В августе 2021 года Мишель Барнье объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах 2022 года, однако в декабре 2021 года покинул гонку.
5 сентября 2024 года бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье назначили
новым премьер-министром Франции.
Мишель Барнье является автором ряда книг
, в числе которых "Да здравствует политика" (1985), "Атлас главных рисков" (1992), "К неизведанному морю" (1994) и др.
Мишель Барнье женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников